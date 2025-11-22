Sosem látott dráma az élő adásban: Curtis nem jelent meg a Megasztár a stúdiójában, majd jött az újabb sokk – videó

Ahogy arról a Bors beszámolt, az elmúlt napokban elképesztő feszültség uralkodott a TV2 Megasztár kulisszái mögött, miután Curtis – az elmúlt hetek konfliktusai és csalódásai miatt – komolyan elgondolkodott rajta, hogy kiszáll a műsorból.

Curtis nélkül indult a szombat esti Megasztár, csak később csatlakozott zsűritársaihoz Fotó: GR

Ez pedig egy eddig példátlan helyzetet teremtett volna, hiszen eddig még egyik zsűritag sem hagyta ott a műsort, ezért a kialakult helyzetre még Farkas Ákos, a Megasztár kreatív producere is reagált lapunknak, akinek szavaiból világossá vált, hogy a csatorna számára is kritikus ponthoz érkezett az évad.

A Megasztár idei évada nemcsak a tehetségeknek, de a véleménynyilvánításnak is szabad teret engedett. Ezáltal számtalan feszült helyzetet tartogatott a megújult széria, ami a fináléhoz közeledve egyre csak fokozódik. Láthatóan a versenyzők és a mesterek is egyre stresszesebbek, hiszen egy újabb váratlan helyzet adódott Curtis kiakadásával, amire jelenleg a csatorna is próbál megoldást találni. Nyilván továbbra is az a célunk, hogy feloldjuk a konfliktusokat és teljes felállással folytatódjon a szombati elődöntő, ahol már csak a négy legjobb menetelhet tovább a fináléba”

— szögezte le korábban Farkas Ákos.

Éppen teljese döbbenettel indult a szombat este a Megsztár ötödik élő adása, Curtis ugyanis nem volt ott zsűritársai mellett. A két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland azonnal aggódva is fordult a zsűrihez, akik közül Tóth Gabi elmondta, hogy ő próbálta rávenni Curtist, hogy ezt ne csinálja, és remélik, hogy meg fog jelenni.

Szerencsére azonban nem kellett sokat várni, mire Curtis megjelent a stúdióban. A rapper láthatóan nagyon szomorú volt, és rögtön egy bocsánat kéréssel kezdte a műsort.

Először is szeretnék elnézést kérni, hogy ha kételyeket ébresztettem bárkiben is. Nagyon sokat gondolkodtam a héten ezen a történeten, tényleg nagyon nehéz volt ez az egész, ami történt szombaton, közben és utána is. De azt gondolom, hogy nem hagyhatom csereben többieket, se a műsor készítőit sem a versenyzőket

- mondta Curtis.