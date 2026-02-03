"Képtelen lennék megszólalni" – Bodrogi Gyula elárulta a Borsnak: ekkor temetik Voith Ágit

Gyászba borult a magyar színházi világ, ugyanis egy kivételes tehetségű művésznőtől kellett búcsút vennie az országnak. Voith Ági halála nemcsak rajongóit, hanem egykori házastársát, Bodrogi Gyulát is nagyon mélyen érintette. A Nemzet Színésze most elárulta, hogy mikor kísérik utolsó útjára az elhunyt művésznőt.

Voith Ági és Bodrogi Gyula bár külön éltek, a barátság köztük soha nem szakadt meg, rendszeresen beszéltek egymással (Fotó: Szabolcs László)

Voith Ági és Bodrogi Gyula házassága

Voith Ági és Bodrogi Gyula kapcsolata a magyar művészvilág egyik legkülönlegesebb története volt. 1972-ben kötötték össze az életüket, fiuk, Ádám egy évvel később született meg. Hat év után ugyan külön utakra léptek, házasságukat hivatalosan sosem bontották fel, és a jó viszony végig megmaradt közöttük. Barátaik szerint mindig tisztelettel és szeretettel fordultak egymás felé. Voith Ági halálhírét Bodrogi Gyula Bóta Gábor újságírón keresztül juttatta el a nyilvánossághoz.

Voith Ági és Bodrogi Gyula közös gyermeke Ádám kérése, hogy csak a szép dolgokra emlékezzünk édesanyjával kapcsolatban (Fotó: Szabolcs László)

De nem ez volt az egyetlen nehézség Bodrogi Gyula életében, aki maga is egészségi problémákkal küzdött az elmúlt időszakban, de elmondása szerint, már jobban van.

"Én most kezdek kijönni a bajból, bár bottal járok. De már játszom a színházban, úgyhogy már jobban vagyok szerencsére" – mesélte a színművész.

A temetés részletei

Bodrogi Gyula színművész a Borsnak elárulta, hogy mikor vesznek végső búcsút a művésznőtől.

Február 19-én lesz a temetés, 14:30-kor, a Farkasréti temetőben

– mondta.

Bodrogi Gyula képtelen lenne megszólalni Voith Ági temetésén, így nem fog beszédet mondani (Fotó: MediaWorks Archív)

A temetésen nemcsak a család, hanem számos pályatárs, barát és tisztelők is ott lesznek.

„Nem szűk családi körben lesz, pályatársak, barátok, sokan lesznek. A József Attila Színház is saját halottjának tekinti” – mondta.

„Képtelen lennék megszólalni”

Bodrogi Gyula arról is beszélt, hogy a búcsúztatáson nem vállal beszédet, mert érzelmileg erre nem érzi magát képesnek, inkább csendben szeretne gyászolni, a szavakat pedig most másra bízná.

Én nem fogok beszédet mondani, képtelen lennék megszólalni. De lesz helyettem majd, aki beszél, ezt nem szerettem volna magamra vállalni

– zárta gondolatait Bodrogi Gyula színművész.

Szavai jól mutatják, mennyire mélyen megérintette Voith Ági elvesztése. A magyar színházi élet egy meghatározó alakjától búcsúzik az ország, Bodrogi Gyula pedig egykori társától, barátjától és élete fontos szereplőjétől köszön el – csendben, méltósággal és sok közös emlékkel a szívében.