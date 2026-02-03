"Képtelen lennék megszólalni" – Bodrogi Gyula elárulta a Borsnak: ekkor temetik Voith Ágit

Gyászba borult a magyar színházi világ, ugyanis egy kivételes tehetségű művésznőtől kellett búcsút vennie az országnak. Voith Ági halála nemcsak rajongóit, hanem egykori házastársát, Bodrogi Gyulát is nagyon mélyen érintette. A Nemzet Színésze most elárulta, hogy mikor kísérik utolsó útjára az elhunyt művésznőt.
Voith Ági és Bodrogi Gyula kapcsolata a magyar művészvilág egyik legkülönlegesebb története volt. 1972-ben kötötték össze az életüket, fiuk, Ádám egy évvel később született meg. Hat év után ugyan külön utakra léptek, házasságukat hivatalosan sosem bontották fel, és a jó viszony végig megmaradt közöttük. Barátaik szerint mindig tisztelettel és szeretettel fordultak egymás felé. Voith Ági halálhírét Bodrogi Gyula Bóta Gábor újságírón keresztül juttatta el a nyilvánossághoz.
De nem ez volt az egyetlen nehézség Bodrogi Gyula életében, aki maga is egészségi problémákkal küzdött az elmúlt időszakban, de elmondása szerint, már jobban van.
"Én most kezdek kijönni a bajból, bár bottal járok. De már játszom a színházban, úgyhogy már jobban vagyok szerencsére" – mesélte a színművész.
Bodrogi Gyula színművész a Borsnak elárulta, hogy mikor vesznek végső búcsút a művésznőtől.
Február 19-én lesz a temetés, 14:30-kor, a Farkasréti temetőben
– mondta.
A temetésen nemcsak a család, hanem számos pályatárs, barát és tisztelők is ott lesznek.
„Nem szűk családi körben lesz, pályatársak, barátok, sokan lesznek. A József Attila Színház is saját halottjának tekinti” – mondta.
Bodrogi Gyula arról is beszélt, hogy a búcsúztatáson nem vállal beszédet, mert érzelmileg erre nem érzi magát képesnek, inkább csendben szeretne gyászolni, a szavakat pedig most másra bízná.
Én nem fogok beszédet mondani, képtelen lennék megszólalni. De lesz helyettem majd, aki beszél, ezt nem szerettem volna magamra vállalni
– zárta gondolatait Bodrogi Gyula színművész.
Szavai jól mutatják, mennyire mélyen megérintette Voith Ági elvesztése. A magyar színházi élet egy meghatározó alakjától búcsúzik az ország, Bodrogi Gyula pedig egykori társától, barátjától és élete fontos szereplőjétől köszön el – csendben, méltósággal és sok közös emlékkel a szívében.
