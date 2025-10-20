Új pasi vagy régi szerelem? Azahriah exbarátnője, Luna ismét a figyelem középpontjába került

Úgy tűnik, Luna élete ismét a figyelem középpontjába került, nemcsak a spanyolországi vakációjáról készült videói miatt, hanem azért is, mert a rajongók szerint újra köze lehet Azahriahhoz.

Azahriah MVM Dome nagy koncertjén Luna, az állítólagos ex barátnője is ott volt díszvendégként (Fotó: Hajdú-Bihari Napló)

Azariah és Luna kapcsolata le lesz valaha zárva?

A gyönyörű influenszer és a népszerű énekes nyáron szakítottak, de a történetük azóta sem hagyja nyugodni a közösségi médiát. A szakítás mindössze egy kommentből derült ki, amikor egy követője megkérdezte Lunát:

„Tudtad, hogy megcsal a barátod?”

amire ő csak annyit válaszolt:

„Tudtad, hogy nincs barátom?”

Ez az egy mondat elég volt ahhoz, hogy felrobbanjon az internet, és most, hónapokkal később ismét mindenki Lunáról beszél.

Azahriah volt barátnője egy új pasival utazott Ibizára (Fotó: Instagram)

Az influenszer ugyanis Ibizáról posztolt videót, amin egy tetovált férfi is feltűnt, csak hátulról, de a rajongóknak ennyi is elég volt. A Redditen azonnal elindultak a találgatások:

A pasi focista, tuti! Láttam már ezt a tetkót.



– írta valaki, mire egy másik kommentelő hozzátette:



Ismerem a csávót, kamu focista, gólt se rúgott életében. Tibor a neve.

Luna VIP lelátóban nézte végig Azahriah koncertjét (Fotó: Instagram)

Luna Azahriah koncerten volt

És valóban: nem sokkal az ibizai videó után Lunát kiszúrták Azahriah MVM Dome-koncertjén, méghozzá a VIP-részlegen. A rajongók azonnal megosztották a hírt, és beindult a találgatás, vajon újra összejöttek-e.

A Redditen viszont most már több reálisabb hang is megszólalt:

Néha nem értem az itteni társaságot. Máskor nevetségesnek tartjátok, ha valaki kiteregeti a magánéletét, most meg az a baj, hogy Luna visszafogott.



– írta egy felhasználó. Sokan felidézték, hogy Luna és Azahriah kapcsolata mindig diszkrét volt, nem mutogatták egymást, a közös képeket sem ők tették ki, csupán néhány Instagram-sztoriból lehetett sejteni, hogy együtt vannak.

Mi ez az elvárás hirtelen, hogy mindent is osszon meg? Ha a focista csak barát, ha új párja, ha jóban maradt az exével mindegy. Szerintem pont jó, hogy nem haknizza tele a netet.

Akár új szerelem, akár barátság van a háttérben, az biztos: Luna tökéletesen érti, hogyan kell fenntartani az érdeklődést, anélkül, hogy bármit is kimondana.