Hatalmas siker: újabb diplomát vehet át Zimány Linda

Egykor modellként ismerhette meg az ország Zimány Linda nevét, aki a későbbiekben visszaült az iskolapadba, és jogász lett. A szőkeség azonban itt nem állt meg, és újabb nagy fába vágta bele a fejszéjét: 2024-ben egészségügyi szakjogásznak kezdett el tanulni, nemrég pedig örömmel számolt be arról, hogy sikeresen letette a vizsgáját.
Ez egy második szintje volt a jogi tanulmányaimnak. Most már sok ideje doktoráltam le, a munkám kapcsán – amerre vitt az élet a gyógyszeriparral kapcsolatban –, arra gondoltam, hogy ez megfelelő szakosítás lesz ahhoz, hogy az egészségügyi rendszert átlássam Magyarországon, a biztosítási rendszert, az ehhez kapcsolódó jogszabályokat, szabályozásokat. Ezért kezdtem el az ELTE-n két évvel ezelőtt ezt az egészségügyi szakjogász képzést, aminek most voltak a záróvizsgái, január végén lesz a diplomaosztóm, újra egyetemi diplomaosztóra megyek. Ez egy másoddiplomás egyetemi képzés volt gyakorlatilag
- mondta el Linda a hétfő reggeli Mokka vendégeként, aki egyébként nemrég lebetegedett, egy hét pihenést követően azonban sikerült felépülnie.
