Zimány Linda sorsfordító vallomást tett, tényleg így lesz?

Zimány Linda nemrég szerezte meg második diplomáját egészségügyi szakjogászként az ELTE-n, amely egy új fejezetet nyitott az életében. A jogi sikerek mellett azonban komoly lelki kihívásokkal is meg kellett küzdenie 2025-ben. Linda lapunknak elárulta, hogy az előző évben sajnos sokan kihasználták, amit ő viszont nem tolerált, és a maga módján pontot tett ezeknek a kapcsolatoknak a végére. „Az elmúlt 4 évben sok durva dolog történt velem kihasználás szinten, emberileg és üzletileg is. Ilyenkor mindig elkeseredek, hogy megint megbíztam valakikben, de ezeket el kell engedni, mert van az a pont, amikor a nyugalmad többet ér annál” – mesélte Zimány Linda, akit egy rendezvényen kérdeztünk, hogy miként indult a 2026-os éve.

Zimány Linda foglalkozása már egészségügyi szakjogász

Zimány Linda 15 perc beszélgetés után kiszúrja, ha valaki sérült személyiség

Zimány Lindát 2025-ben emberileg és üzletileg is kihasználták, erről őszintén mesélt

Lindát 2026-tól sorsfordító változások fogják érni

Zimány Linda vallomása 2026-ról

Linda korábban a 2025-ös évéről így nyilatkozott lapunknak:

A kígyó éve abszolút a levedlés éve volt számomra, mert kimentek olyan emberek az életemből, akik nem is kellettek oda. Amikor ilyen szituációba kerülök, elkezdek eltűnni és szépen lassan kivonom magam.

A gyönyörű jogász azt is elmondta, hogy pszichológiát is tanul, amit alkalmaz ezekben a helyzetekben: „Rengeteg személyiségfejlesztésre jártam, már mindent simán leszűrök előre. Elég, ha 15 percet beszélek valakivel, már látom, mik a gyerekkori sérülései, milyen családba nőtt fel, és hogy mit miért csinál. Tíz éve csinálom és tanulom a pszichológiát, egyből lehet ezeket tudni, nagyon egyszerűen leképezhetőek az emberi viselkedési formák, csak meg kell tanulni.” Ahogy láthatjuk, az előző évről rengeteget mesélt a Borsnak Linda, 2026-ról viszont szűkszavúan így nyilatkozott:

Jól indult eddig ez az év. De az asztrológia szerint a következő 12 évben lesznek A NAGY fejlődések az életemben

Megkérdeztük azt is Lindától, hogy esetleg férfi kísértében érkezett-e a rendezvényre, amire csak mosolyogva így válaszolt:

Miss Balaton szépségversenyzőkkel érkeztem, nem férfivel. Erről nem beszélek

– jelentette ki Zimány Linda. Habár sokat nem árult most el nekünk az egykori modell, szemmel láthatóan jól érzi magát, arról nem is beszélve, hogy egy lélegzetelállító fekete ruhában jelent meg a rendezvényen.