Young G Béci munkahelyét is próbálják aljas módon tönkretenni a baloldali trollok

támadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 13:31
Young G Béciháborúpárti baloldal
Az ismert rapper a zeneiparon túl, az üzleti életben is megvetette a lábát, de arra mindig figyelt, hogy az üzletet soha ne keverje össze azzal a szerepvállalással, ami miatt az utóbbi időben közellenséggé vált a „liberális, elfogadó” baloldal szemében. Young G Béci éppen a támadások miatt döntött úgy, hogy hátralép abban a vállalkozásban, melyet társaival és kollégáival együtt másfél éve visz sikerrel.
Young G Béci már hónapok óta érleli magában a kényszerű döntést, ami mára megérett benne. A rapper fel volt készülve rá, hogy durva és elvtelen támadások céltáblájává válik azzal, hogy kiáll békepárti, patrióta nézetei mellett, de mint mondja, arra nem számított, hogy a háborúpárti baloldal fizetett pribékjei rajta keresztül célba vehetnek akár egy komplett és sikeresen működő céget is, csak azért, hogy őt megpróbálják elhallgattatni, vagy sarokba szorítani. Nos, mindez megtörtént ezért Young G Béci úgy döntött, hogy egyel hátrébb lép, hiszen nem szeretné, ha a kollégái és azok családtagjai lennének a kárvallottjai az ellene folyó lejárató hadjáratnak.

Young G Béci súlyos döntésre kényszerült a baloldalról érkező, szervezett támadások miatt (Fotó: Kunos Attila)
Young G Béci: „Ez már nem vélemény, hanem rombolás!”

A rapper-üzletember először a reptéri parkolással foglalkozó cég oldalán jelentette be döntését, majd a Borsnak is beszélt róla. „Eldöntöttem, elhagyom a MoParkot!” 

Az elmúlt időben olyasmi történt, amire őszintén nem számítottam. A politika beszivárgott oda, ahová én soha nem engedtem be.

„Szervezetten érkeznek a lejárató kommentek és Google értékelések, amik a cégre is hatással vannak. Álhírek terjednek arról, hogy politikai háttérből kaptuk volna ezt a területet. Ez pedig hazugság! Emiatt is indít a cég jogi eljárásokat” kezdte videójában Young G Béci, aki az ellene és a cég ellen indított baloldali gyűlöletkampány hatására úgy döntött, inkább a háttérbe vonul, hogy megmentse kollégái egzisztenciáját. „Az itt dolgozók megélhetéséről szól ez a dolog. A családjaik megélhetésével játszanak! Ez már nem vélemény, hanem rombolás! Vezetőként pedig felelősségem van. Ezért lépek hátrébb…” - fogalmazott a rapper.

Young G Béci mindent megtesz, hogy megvédje a családját és a kollégáit is
Engem nem törtek meg. Sőt, csak felszították bennem a tüzet és még többet fogok dolgozni!”

Young G Béci ezután lapunknak fejtette ki, miért is biztos benne, hogy a baloldal által irányított lejáratókampányról van szó, melynek ő az elsődleges célpontja. „Lelkileg nagyon megterhelő volt számomra az elmúlt időszak, hiszen borzasztó látni, hogy az, amit a társaimmal és a kollégáimmal az elmúlt másfél évben felépítettünk, egy baloldalról érkező, szervezett és szisztematikus támadás alatt áll.” 

Három hónappal ezelőtt indult a cég elleni hadjárat és mostanra érett meg bennem, bennünk a gondolat, hogy drasztikus lépést kell tennem, tennünk annak érdekében, hogy megvédjük a cég dolgozóinak egzisztenciáját. 

„Az ő megélhetésük került veszélybe, csak mert én művész és magánemberként hangosan ki merem mondani, hogy a béke pártján állok. Ezzel vívtam ki a háborúpárti erők haragját, akik szemmel láthatóan jól szervezett és időzített támadásokkal próbálják meg ellehetetleníteni a céget, melyben szerepet vállaltam. Biztos vagyok abban, hogy a kommentelők javarészét fizetik, hiszen az utóbbi időben már egy külön kollégát kellett delegálnunk arra, hogy a mocskolódó hozzászólásokat törölje az oldalainkról. Volt olyan napom, amikor reggeltől estig bent voltam és a nap végéig ötszáznál is több gyalázkodó üzenetet töröltem. Másnap pedig már alig akadt egy-kettő. Mi ez, ha nem szervezett lejáratás?” – tette fel a jogosnak tűnő kérdést Young G Béci, aki bár hátralépett és mostantól nem a frontvonalban dolgozik tovább a cégnél, nem hátrál meg és a jövőben is kiáll saját elvei mellett. „Szeretném innen is megüzenni a fizetett trolloknak és azoknak is, akik pénzelik őket, hogy engem nem törtek meg. Sőt, csak felszították bennem a tüzet és még többet fogok dolgozni!” – jelentette ki a rapper.

@moparkairportparking Szörnyű érzés, amikor az embernek egy ilyen döntést kell meghoznia. 💔 Szörnyű, hogy 2026-ban ott tartunk, hogy azért próbálnak ellehetetleníteni egy vállalkozást, mert valaki mást gondol, mint mások. Én elfogadom, ha valaki mást gondol. Mindig is elfogadtam. 🤝 Ez a szabadság lényege. De az már nem elfogadás, amikor gyűlöletkampány indul. Amikor szervezetten próbálnak rombolni. Amikor egy cég ellen mennek – és ezzel több ember megélhetését veszélyeztetik. ⚠️ Ezért hoztam meg a döntést. Nem azért, mert megtörtek. 💪 Nem azért, mert feladtam. Hanem mert vezetőként a kollégáim érdeke az első. Az alkalmazottaimra nézve ez most a legjobb döntés. Én hátrébb lépek. De a MoPark megy tovább. 🚗✨ Foglalás: 👉 www.mopark.hu� Aki ismer, tudja, mit képviselünk. 🤍 #mopark #összetartás #tisztesség #vállalkozás #közösség ♬ eredeti hang - MoPark Airport Parking


 

 

