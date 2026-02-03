Cápatámadás érte Jákob Zoltánt, videón a rémisztő jelenet

Jákob Zoltán ismert arról, hogy szeret utazgatni. A közkedvelt milliárdos lassan bejárja a világot és az újévet sem máshol kezdte, mint külföldön. Decembertől ugyanis Thaiföldön volt, onnan utazott nemrég tovább a Maldív-szigetekre, ahol a sármos üzletember ráadásul egy új barátra is szert tett. Egy olyan helyivel ismerkedett össze, akivel ráadásul rögtön kalandra merészkedtek: cápák közé merültek még úgy is, hogy 2022-ben a Bahamákon bizony cápatámadás érte Jákob Zolit – de szerencsére nem lett komoly baja.

Új lánybarátommal elmerültünk cápák között, egy elsüllyedt hajónál. A szánk is nyitva maradt volna, ha nem folyt volna bele a víz

- írta legújabb közösségi média bejegyzéséhez az üzletember, aki egy videót is megosztott kalandjáról és a régebbi cápatámadásról:

És habár most pihen Jákob Zoli, volt, amikor Stohl András helyében, Nagy Ő-ként minden nap komoly döntést kellett hoznia. Épp ezért most pontosan tudja, mit él át András, akinek tanácsot is adott: