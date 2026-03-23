Vadász Gábor szinte azonnal összeköltözött párjával: „Timivel akarom leélni az életemet”

A mélyszegénységből indult, mégis mert álmodozni. Vadász Gábor hosszú utat járt be a sikerig. A hot! magazin újságírója vele beszélgetett származásról, boldogságról, arról, milyen erős kötelék fűzi szerelméhez. Vadász Gábor párjába a színpadon szeretett bele, azonban a kollégák előbb tudtak a köztük dúló érzelmekről, mint ők maguk. Vadász Gábor barátja Növényi Norbert is, akivel a Gólkirályság forgatásain ismerkedtek meg.

Vadász Gábor és párja, Szőlőskei Tímea a mai napig rajonganak egymásért

Vadász Gábor: „Sokszor csak zsíros kenyérre jutott”

Szeghalom, Békéscsaba, Budapest egyaránt fontos állomások a színész életében. Ma már azonban Vadász Gábor sorozatban is kamatoztatja mindazt, amit eddig megtanult a színész mesterségről. Párjával, Szőlőskei Tímeával eljegyezték egymást, a gyűrűt mindketten büszkén viselik.

Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?

„Szeghalmon éltünk, elég szegények voltunk” - mesélte a hot! magazinnak a színész. „Anyukám három osztályt végzett. Előbb otthon volt velem meg a bátyámmal, aztán a helyi szövödében dolgozott. Édesapánk a katonaságnál fejezte be a nyolc osztályt, állami építőipari vállalatnál volt a munkahelye, de az is megszűnt, mint a szövöde. Attól kezdve csak a közmunka jutott neki. A város Cigány Párizs nevű részében laktunk, sokszor csak zsíros kenyér jutott, de boldogok voltunk, sokat nevettünk.”

Mekkora volt az esélye annak, hogy a család fiatalabb fia színész lesz?

„A bátyám, Ernő géplakatos, Németországban dolgozik, a német származású felesége itthon várja. Én is szakmunkásképzőt végeztem. Nagyon szerettem énekelni, táncolni, a bátyám volt a példaképem, aki a Gyémántgyűrű autentikus együttes tagja volt. A könnyebb műfajt is kedveltem, Máté Péter, Cserháti Zsuzsa dalait. Víghné Bátori Erzsébet, a tanárom elvitt Békéscsabára színházhoz jelentkezni; még csak nézőként sem jártam addig előadáson. Felvettek az alapítványi iskolába, azzal a feltétellel, hogy leérettségizem.”

Hogy fogadták otthon, hogy elköltözöl és továbbtanulsz?

„Nagyon féltettek. Kedvesek, elfogadóak voltak a színháznál; azt szokták mondani, hogy a művészek színvakok, nem számít a bőrszín. De meg kellett szoknom, hogy kol­lé­gium­ban lakom, másokkal alszom egy szobában. Két-három hétig honvágyam volt. Otthon megvolt a ritmus: felkeltünk, kávéztunk – aztán egy kávéval kevesebbet tettek az asztalra.”