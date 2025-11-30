V-Tech: A Sztárban Sztár All Stars a legméltóbb hely a visszatérésre

A V-Tech 22 év után tért vissza, méghozzá a Sztárban Sztár All Stars színpadán. A két tag Szabó Zsófinak mesélt arról, miért pont most döntöttek a visszatérés mellett.
Szabó Zsófit idézve, történelmi pillanatnak lehettek tanúi a Sztárban Sztár All Stars nézői, ugyanis 22 év után újra színpadra állt a 2000-es évek egyik legnépszerűbb magyar zenekara. A V-tech számos slágerrel megaranyoztatta a 2000-es éveket, és most úgy tűnik, hogy visszatérnek, hogy ott folytassák, ahol abbahagyták.
A visszatérés megünneplését egy szuperkoncerttel is megkoronázzák, amely 2026 április 4-én az MVM Dome-ban kerül megrendezésre. Az előzetes tervek szerint az lett volna a zenekar legelső színpadra lépése, azonban a szerencse úgy hozta, hogy ezt megelőzhette a Sztárban Sztár All Stars színpadán való visszatérés.
Közbejött egy új dal, képzeld el. Az egész koncertnek az a címe, hogy 'Újra együtt, veled!', de kerekítettünk belőle egy dalt is, és ez ma este mutatkozik be itt ezen a színpadon.
- mondta még a minifellépés előtt Bukovszky József "Szamóca", aki egyébként felfedte: 22 éve nem állt színpadra.
Arra a kérdésre, hogy miért pont a Sztárban Sztár All Stars színpadára esett a választás, Kecskés Tibor "Kefír" elmondta: mivel ő korábban szerepelt a műsorban, így mindenféleképpen méltó hely az új dal bemutatásához.
