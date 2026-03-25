Exkluzív: „Két hete vették le a kötőt” – Tücsi pokoli kínok között volt a műtétje után, most megszólalt az állapotáról

Tücsi Instagram-oldalán korábban elárulta, hogy hasfala 3,5 centiméterre volt nyitva, és annak ellenére, hogy tornától a pihentetésig mindent megpróbált, végül laparoszkópos műtéti beavatkozásra szorult. Bár eredetileg novemberben lett volna az operáció, nem merte bevállalni karácsony előtt, és így visszatekintve, jó döntésnek tartja a halasztást. Tücsi most exkluzív interjút adott a Borsnak jelenlegi állapotáról.

Az anyuka így nyilatkozott lapunknak jelenlegi állapotáról:

Két hete vették le a kötőt...Nagyon nagy fájdalmaim voltak már a sérvem miatt, ezért sok év után döntöttem a műtét mellett. Több hónapig nem tudtam magammal foglalkozni, de mivel már nem bírtam a fájdalmat és rosszul is nézett ki a hasam, ezért végre megműttettem magam. Hasfalösszevarrás és köldöksérv műtétem volt. Nagyon szerettem volna, ha sikerül műtét nélkül helyrehozni. De sajnos tartós eredményt nem tudtam elérni. A sérv és a szétnyílt hasfal már a mindennapjaimat is megnehezítette, sok fájdalommal járt

– kezdte Tücsi, aki arról is mesélt, hogy próbálta elfogadni magát:

Igyekeztem elfogadni így magam, de 6 év után úgy döntöttem, belevágok a műtétbe. Emellett nyilvánvalóan az anyaság miatt is megváltozott a hasam, és azt is fontosnak tartom, hogy jól legyünk a testünkben. Úgy gondolom, jól döntöttem, de a felépülés nem volt egyszerű...

Az édesanya korábban arra is kitért közösségi média oldalán, hogy mennyire meg volt elégedve orvosával. „Minden kérdésemre türelmesen, részletesen válaszolt. Az esetemben – a bőrtípusomból adódó keloidos hegesedés miatt – különösen körültekintően választotta ki a legbiztonságosabb megoldást, hogy a belső és külső varratok is szépen gyógyuljanak. Nálam laparoszkópos beavatkozást végzett, a klasszikus hasplasztikát a hegesedési hajlamom miatt nem vállaltam volna” - zárta gondolatatait Tücsi, aki hozzátette, hogy fizetett a műtétért, és ez nem egy reklámbejegyzés. Azért osztja meg történetét, hogy segítsen másoknak, akik hasonló cipőben járnak.