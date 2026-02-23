Kórházból jelentkezett be Tücsi: komoly beavatkozáson van túl

Tücsi ezúttal kórházi köpenyben jelentkezett be, hogy fontos fejleményeket osszon meg: köldöksérv-műtéten esett át.
Aryee Claudia Dedei elárulta, hogy hasfala 3,5 centiméterre volt nyitva, és annak ellenére, hogy tornától a türelemig mindent megpróbált, végül laparoszkópos beavatkozásra szorult.
Tücsi a mindennapjait megnehezítő fájdalmaktól megszabadulva mesélte el, hogy az esztétikai része nem igazán izgatta: szülése óta sok negatív kommentet kapott a köldökére, de számára a fájdalomtól való megszabadulás mindennél fontosabb volt. Bár eredetileg a műtét novemberben lett volna, nem merte bevállalni karácsony előtt, és visszatekintve jó döntésnek tartja a halasztást.
Most a műtét után lábadozik, a mindennapjai lelassultak, és külön megköszönte barátainak a segítséget: vigyáztak rá, etették, segítették a felépülésben, sőt, még kislányát is ők hordták edzésre és iskolába.
Tücsi műtét utáni Instagram-posztját ide kattintva lehet megnézni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.