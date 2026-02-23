Kórházból jelentkezett be Tücsi: komoly beavatkozáson van túl

Tücsi ezúttal kórházi köpenyben jelentkezett be, hogy fontos fejleményeket osszon meg: köldöksérv-műtéten esett át.

Műtéten esett át Tücsi Fotó: Fotó: Szabolcs László

Hogyan ment Tücsi beavatkozása?

Aryee Claudia Dedei elárulta, hogy hasfala 3,5 centiméterre volt nyitva, és annak ellenére, hogy tornától a türelemig mindent megpróbált, végül laparoszkópos beavatkozásra szorult.

Tücsi a mindennapjait megnehezítő fájdalmaktól megszabadulva mesélte el, hogy az esztétikai része nem igazán izgatta: szülése óta sok negatív kommentet kapott a köldökére, de számára a fájdalomtól való megszabadulás mindennél fontosabb volt. Bár eredetileg a műtét novemberben lett volna, nem merte bevállalni karácsony előtt, és visszatekintve jó döntésnek tartja a halasztást.

Most a műtét után lábadozik, a mindennapjai lelassultak, és külön megköszönte barátainak a segítséget: vigyáztak rá, etették, segítették a felépülésben, sőt, még kislányát is ők hordták edzésre és iskolába.

