Tóth Gabi kiakadt a gyalázkodó balosokra: „Hát elment az eszetek?”

Az elfogadást és szeretetet hirdető retorika csak addig jár, amíg az ember lánya, fia egy követ fúj a baloldali érdekekkel, vagy amíg nem áll ki nyíltan a kormány politikája mellett, vagy lép fel mondjuk egy nemzeti ünnepen. Ehhez a jelenséghez elég szétnézni a közösségi oldalak kommentjei között. Tóth Gabi is így tett, és kiderült, hogy Radics Gigi és Dér Heni már nem is tudnak énekelni, Pataky Attila életműve pedig smafu, ahogy Demjén Ferenc is leértékelődött a szemükben! Legalábbis ezt fújja a háborúpárti baloldal fizetett online hadserege.
Tóth Gabi helyretette a károgókat
„Döbbenet látni, hogy már Dér Heni, Radics Gigi sem tudnak énekelni! Meg ugye Pataky Attila is hogy a francba merte megkapni a Kossuth-díjat?”
Na jó, akkor egy kicsit beszélgessünk erről és elmondom a véleményem!”
– kezdte videójában Tóth Gabi, miután a közösségi oldalakon belefutott pár kommentbe, melyek írói a fent említett előadókat becsmérelték, csak mert szerepet vállaltak a március 15-ei állami ünnepségen. „Kezdjük a díjazottakkal, akiknek tiszta szívből gratulálok! Köztük Ruzsa Magdinak is, aki néhány kommentelő szerint nem érdemelte meg a Kossuth-díjat, mert túl fiatal. Magdi húsz éve van a pályán, arénákat tölt meg, és szebbnél szebb dalokkal ajándékozott már meg minket. Szakmailag bőven letett annyit az asztalra, hogy igenis megérdemli a díjat” – fogalmazott az énekesnő, majd kitért az EDDA frontemberére is.
„Pataky Attila a nyolcvanas évek eleje óta rocklegenda, aki egy stílust alkotott meg idehaza. Saját szerzeményeket jegyez Gömöri Zsolttal. Olyan dalok ezek, melyekre együtt sírtak és nevettek nemzedékek. Az egész életemet végigkísérték a dalok, amiket ők megalkottak. Az EDDA évtizedek óta ott van a pályán.”
Olyan slágereik vannak, melyek minden bulin elhangzanak és telt házas bulikat adnak, ahol tömegek üvöltik velük együtt a dalaikat.
„Stílust és korszakot teremtettek. Szembe mertek szállni az akkori elnyomó, diktatórikus hatalommal. Szóval Pataky Attila igenis megérdemli a Kossuth-díjat!” – jelentette ki TikTok-videójában Tóth Gabi.
Tóth Gabi ezután kitért arra is, hogy neki bizony vannak kedvenc előadói a nyíltan baloldali zenészek között is és nem dobja máglyára a lemezeiket, csak mert nem értenek egyet a politikai nézeteivel. „No, de aztán jött március 15-e, ahol a Nemzeti dalt énekelték és máris jött, hogy eladták magukat és csak a pénzért csinálják. Szerintetek az nem lehet, hogy valaki tényleg úgy gondolja, ahogy? Mennyire kell elvakultnak lenni, hogy a kedvenceiteket most szidjátok és azt mondjátok például Dér Henire, hogy nem tud énekelni?”
De hiszen ő ugyanaz az ember, aki azelőtt volt, hogy megtudtad róla, hogy esetleg a nemzeti oldalra szavaz!
„Ezt hogy következtetik ki emberek? Ha megnézem azokat az előadókat, akik nem a jobboldalt erősítik, én ugyanúgy szeretem a zenéjüket. Ti pedig azt írjátok Demjén Ferencről, hogy már nem tud énekelni? Hát elment az eszetek? Emberek! Becsüljétek meg a magyar zenészeket és előadókat! Mert az a hálátlanság, amit most mutattok, nagyon durva. Üzenem a károgóknak, hogy a zene él és mi itt vagyunk! Ne a pártpolitikai hovatartozás döntse már el, hogy ki állhat színpadra és ki nem!” – fakadt ki teljes joggal Tóth Gabi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.