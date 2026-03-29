Már Curtis is? – „Alig várom, hogy a Slohl Buci ledobja a bugyiját”

A Nagy Duett elődöntőjének minden perce hordoz magában kisebb-nagyobb meglepetéseket. Visszatérő poén már, hogy szinte minden hölgy rajong a méltán híres Stohl Andrásért – most egy újabb hódoló is megmutatkozott.
Kisebb betekintést nyerhettünk Curtis és Barnai Judit felkészülésébe. Több érdekes dolog is kiderült.
Miközben a pár a Füttyös című sláger előkészítésén ügyködött, megtudhattuk, hogy Judit csupán ezt az egy dalát ismerte párjának, mikor az udvarolni kezdett neki. A rappernek persze ez akkor sem és most sem esik túl jól. Látszik, hogy közöttük ez már a múltban is feszültséget okozott.
Ez az egy számotok volt ilyen jó, csak ezt ismerem
– jegyezte meg a feleség.
A randizgatás óta persze rengeteg idő eltelt, azóta már Judit is jobban megismerte Curis munkásságát.
Amúgy jó az amit csinálsz, nem vagy rossz te ebben
– ismerte el Curtis szakmai rátermettségét.
A dalról nem mellesleg azt is megtudhattuk, hogy a pár szerint ez egy igazi gatya és bugyi ledobós sláger. Bárki meghallja annál azonnal repülnek a ruhaneműk. Ebben mind a ketten egyetértettek habár az nyilván való volt, hogy mindketten más ruháit látnák repülni. Habár Judit külön nem nyilatkozott Curtis nyíltan kimondta, kit látna ruha nélkül:
Alig várom, hogy a Slohl Buci ledobja a bugyiját
– jegyezte meg a rapper poénkodva.
