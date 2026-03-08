Alig ért haza Dubajból Szarvas Andi, máris kommentháború robbant ki a gyűrűje miatt

Szarvas Andi éppen Dubajban tartózkodott a férjével és a kislányával, amikor a térségben egyre feszültebbé vált a helyzet. Több repülőteret is lezártak a környéken, ami miatt sok turista bizonytalanságban várta, hogyan alakul az utazása.
A korábbi szépségkirálynő a közösségi oldalán igyekezett folyamatosan tájékoztatni a követőit arról, mi történik velük. Amikor volt internetkapcsolata és egy kis ideje, rövid helyzetjelentéseket osztott meg arról, hogy sikerül-e hazajutniuk. Végül szerencsére minden jól alakult: Szarvas Andi és családja biztonságban visszatért Magyarországra. A kommentelők azonban nem csak az utazás körülményeiről kezdtek beszélni.
Sokan ugyanis egy egészen más részletre figyeltek fel: Andi csillogó gyűrűjére. Az egyik követő például érdekes felfedezést tett.
Egyforma gyűrűnk van
– írta követője a videója alá. Andi erre reagált is, és elmondta, hogy szerinte ez nem valószínű, mert az ékszer egyedi darab, amely hónapokig készült.
Ez a válasz azonban újabb kommentlavinát indított el. Többen azt írták, hogy az elmúlt években rengeteg influenszer kapott hasonló stílusú gyűrűt, ezért szerintük nem feltétlenül számít különlegesnek.
Andi, egyáltalán nem egyedi a gyűrűd, az elmúlt 10 évben a legtöbb influ ugyanilyet kapott, nyugi.
Akadtak olyanok is, akik azt firtatták, mikor volt idő hónapokig tartó tervezésre, ha Andi életében az eljegyzés és a gyermek érkezése viszonylag gyorsan követte egymást.
Természetesen a szokásos csípős megjegyzések sem maradtak el. Volt, aki azt találgatta, hogy talán nem is egyedi darabról van szó, mások pedig azt latolgatták, vajon a férje választotta-e az ékszert.
A vita azért is kapott nagy figyelmet, mert Szarvas Andi esküvője korábban igazi romantikus történetként került a címlapokra. A szépségkirálynő 2024-ben ment férjhez, ráadásul már kerekedő pocakkal állt oltár elé. Az esküvőt szűk családi körben tartották: mindössze tizenkét vendég vett részt rajta. A meghitt ceremónia után egy közös ebéddel ünnepeltek.
Azóta a házaspár életében új fejezet kezdődött, hiszen megszületett kislányuk, Zina. Úgy tűnik azonban, hogy az internet népe még egy ilyen helyzetben is talál témát a vitára – jelen esetben éppen egy gyűrű formájában.
