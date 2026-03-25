Ettől elolvadsz: megmutatta kerek pocakját Szandi lánya

Március 8-án, nőnapon osztotta meg a nagyszerű hírt Szandi lánya, hogy kisbabát vár. Bogdán Blanka évekkel ezelőtt költözött Amerikába, ott is ment feleségül brazil származású szerelméhez, Ricardo Torreshez, akivel jelenleg Los Angelesben élnek.

Megmutatta kerek pocakját Szandi lánya

A 25 éves lány nem sokkal később boldogan osztotta meg a baba nemét is Tiktokon, valamint Instagramon. A felvétel eleinte fekete-fehérben látható: a leendő szülők eltakart szemmel, egy tál festékbe nyúlva kenik össze egymást, majd mikor elég maszatosak, leveszik a szemkötőket. Az első örömteli pillanatok után a videó színesre vált, és mindenki számára egyértelmű lesz: a szerelmesek rózsaszín festékkel lettek összekenve, tehát kislányuk fog születni!

Szépen kerekedik Szandi lányának pocakja

A büszke kismama nemrég a 24 óráig elérhető Instagram-történetében mutatta meg, milyen szépen kerekedik már a pocakja.

Ebben az évben keményen dolgozom a nyári alakomon

- jegyezte meg a fotók mellett humorosan Blanka.

