Ettől elolvadsz: megmutatta kerek pocakját Szandi lánya

Március 8-án, nőnapon osztotta meg a nagyszerű hírt Szandi lánya, hogy kisbabát vár. Bogdán Blanka évekkel ezelőtt költözött Amerikába, ott is ment feleségül brazil származású szerelméhez, Ricardo Torreshez, akivel jelenleg Los Angelesben élnek.
A 25 éves lány nem sokkal később boldogan osztotta meg a baba nemét is Tiktokon, valamint Instagramon. A felvétel eleinte fekete-fehérben látható: a leendő szülők eltakart szemmel, egy tál festékbe nyúlva kenik össze egymást, majd mikor elég maszatosak, leveszik a szemkötőket. Az első örömteli pillanatok után a videó színesre vált, és mindenki számára egyértelmű lesz: a szerelmesek rózsaszín festékkel lettek összekenve, tehát kislányuk fog születni!
A büszke kismama nemrég a 24 óráig elérhető Instagram-történetében mutatta meg, milyen szépen kerekedik már a pocakja.
Ebben az évben keményen dolgozom a nyári alakomon
- jegyezte meg a fotók mellett humorosan Blanka.
