Szabó Franciska apró bikiniben hűti magát az ijesztő jegesfürdőben

Szabó Franciska falatnyi bikniben veti magát jégkockás közé, hogy a jegesfürdő jótékony hatását élvezze. Egy dolgot azonban most próbált ki még csak először, ami egy kicsit megijesztette.
Szabó Franciska már rengetegszer megmutatta, hogy őt kemény fából faragták. Sokszor láttuk már durva helyzetekben, legfőképp, amikor a Power Slap sportágában tündököl, de megmutatta már, hogy milyen keményen is edz, és valljuk be, sok férfi az irigye lehetne a kitartásáért.
Ezúttal sem kisebb dologra vette rá magát, mégpedig a jegesfürdőre, amelyről köztudott, hogy elképesztően jó hatással van a szervezetre. Franciska, mint írja már korábban is fürdött jeges vízben, gyakorlatilag úgy mászik a jégkockák közé a pici medencébe, mint más az esti fürdés idején bújik a zuhanyzó alá. De, mint mondja, ez volt az első eset, hogy a fejét is a jeges víz alá tette. Az pedig mellékes, hogy teszi mindezt egy falatnyi bikiniben.
Az első alkalom, hogy a fejemet is a víz alá tettem...Hát extrém volt! Már korábban csináltam jeges fürdőket, és szeretem, hogy milyen sokat segítenek, de hogy a fejem is beletegyem? Ijesztő
- írta az Instagram bejegyzésébe, amelyhez egy videót is posztolt, ahogy falatnyi bikiniben veti magát a jeges víz alá.
