Szabó Franciska apró bikiniben hűti magát az ijesztő jegesfürdőben

Szabó Franciska falatnyi bikniben veti magát jégkockás közé, hogy a jegesfürdő jótékony hatását élvezze. Egy dolgot azonban most próbált ki még csak először, ami egy kicsit megijesztette.

Szabó Franciska falatnyi bikiniben veti bele magát a jegesfürdőbe

Fotó: Szabó Franciska

Szabó Franciska megijedt a jegesfürdőtől

Szabó Franciska már rengetegszer megmutatta, hogy őt kemény fából faragták. Sokszor láttuk már durva helyzetekben, legfőképp, amikor a Power Slap sportágában tündököl, de megmutatta már, hogy milyen keményen is edz, és valljuk be, sok férfi az irigye lehetne a kitartásáért.

Ezúttal sem kisebb dologra vette rá magát, mégpedig a jegesfürdőre, amelyről köztudott, hogy elképesztően jó hatással van a szervezetre. Franciska, mint írja már korábban is fürdött jeges vízben, gyakorlatilag úgy mászik a jégkockák közé a pici medencébe, mint más az esti fürdés idején bújik a zuhanyzó alá. De, mint mondja, ez volt az első eset, hogy a fejét is a jeges víz alá tette. Az pedig mellékes, hogy teszi mindezt egy falatnyi bikiniben.

Az első alkalom, hogy a fejemet is a víz alá tettem...Hát extrém volt! Már korábban csináltam jeges fürdőket, és szeretem, hogy milyen sokat segítenek, de hogy a fejem is beletegyem? Ijesztő

- írta az Instagram bejegyzésébe, amelyhez egy videót is posztolt, ahogy falatnyi bikiniben veti magát a jeges víz alá.