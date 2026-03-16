Szívet melengető látvány: Stohl Andrást 11 éves kisfia kísérte el A Nagy Duett stúdiójába – ilyen sokat nőtt már a kis Bandika

Ha vasárnap, akkor A Nagy Duett, nem volt ez másképp március 15-én sem, amikor is az ötödik élő adással tért vissza a TV2 sikerprodukciója. A műsorban ezúttal is a Lékai-Kiss Ramóna, Horváth Tomi, Kasza Tibi és Stohl András alkotta zsűri foglalhatott helyet.

Stohl Andrást 11 éves kisfia kísérte el A Nagy Duett stúdiójába – ilyen sokat nőtt már a kis Bandika Fotó: MATE KRISZTIAN

Ilyen nagy már Stohl András kisfia, Bandika

Utóbbinak pedig egy igazán különleges vendége volt a stúdióban, ugyanis 11 éves fia, Bandika is elkísérte a forgatásra. A szívet melengető alkalomról pedig a büszke apuka meg is osztott egy fotót az Instagram-oldalán, melyhez azt írta:

Apa-Fia nap.

Ifjabb Stohl András a színész negyedik gyermeke, egyúttal egyetlen fia, aki 2014 nyarán született. A kis Bandika édesanyja Stohl András korábbi párja, Ancsika, akitől még egy kislánya is született, Franciska. A színésznek összesen öt gyermeke van.