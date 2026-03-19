Wolf András visszatér a Séfek Séfébe: „Nagyon hiányoztok”

A Séfek Séfe 7. évadában az eddigiektől eltérő módon, Krausz Gábor és Vomberg Frigyes kettősét Wolf András helyett Tischler Petra egészítette ki. A három séf között pedig láthatóan tökéletes az összhang, és a zöld csapat vezetőjét is rengetegen megkedvelték, de mégis sok rajongó hiányolja Andrást is. Ördög Nóra most bejelentette, hogy az egykori kék csapat vezére visszatér a Séfek Séfe elődöntőjében. Kiderült miért.

A Séfek Séfe 2026-os évada holnap véget ér, és kiderül, hogy idén ki viheti haza a fődíjat. Ám a döntőbe jutást nem adják könnyen, a versenyzőknek még keményen meg kell küzdenie érte, különösen, hogy hatuk közül csak hárman mérhetik össze tudásukat a mindent eldöntő napon. A Séfek Séfe döntője előtti utolsó feladatnál ráadásul Wolf András is megjelent, hogy jócskán megizzassza az amatőröket és profikat egy szimultán főzés keretein belül.

Wolf Andrást szerintem senkinek sem kell bemutatni, hiszen hat évadon keresztül ő vezette a kék csapatot. Nagyon hiányzol egyébként

– mondta ki mindannyiuk nevében Ördög Nóra, Wolf Andrásra nézve.

„Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ti is nagyon hiányoztok” – vallotta be röviden a séf.

A Séfek Séfe versenyzői örültek a feladatnak

Bár egy szimultán főzés mindig kemény feladat, különösen, ha egy olyan vérprofi munkáját kell követni, mint amilyen Andris is, aki az ételeivel még séftársait is le tudja venni a lábáról. Ennek ellenére a Séfek Séfe elődöntősein inkább a boldogság látszott a bejelentés után.

Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Wolf Andris jön és az ő munkáját kell lemásolni. Annyiból előnyben vagyok szerintem, hogy én dolgoztam nála, volt már a séfem, és nagyjából tudom, hogy milyen ételeket kreál

– vallotta be Molnár Dávid őszintén.

„Ismerem Wolf András munkásságát, nagy tisztelője vagyok, és nagyon szépen kommunikál úgyhogy örültem neki, hogy ő érkezik ma hozzánk” – árulta el a véleményét Marczinek Norbi is.

De, hogy a reménybeli döntősök a feladat közben is ilyen vidámak lesznek-e, az már csak a Séfek Séfe mai adásából derül ki a TV2-n!