Meglepő titkot árult el Benyeczki Palkó, a Séfek Séfe versenyzője: Nem is szakácsnak készült

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 18:00
Benyeczki Palkó nem jutott be a döntőbe, de így is emlékezetes szereplője lett a műsornak. A Séfek Séfe egykori versenyzője most meglepő őszinteséggel mesélt arról, hogy még a lányok is szerepet játszottak abban, hogy végül a szakács pályát választotta.

Benyeczki Palkó ugyan nem jutott be a döntőbe, de karakteres személyiségével és szókimondó stílusával így is a nézők egyik kedvence lett. A Séfek Séfe fiatal versenyzője most arról mesélt, hogyan talált rá a szakács pályára, mi motiválta a jelentkezésnél, és mi történt vele a műsor után.

A Séfek Séfe versenyzője, Palkó nem jutott be a fináléba, de nem bánja.
A Séfek Séfe döntőjébe már nem került be, de büszke magára Palkó (Fotó: Tv2)
  • Autószerelőnek készült, végül a konyhában találta meg a hivatását
  • A jobb közeg és a társaság is szerepet játszott a pályaváltásában
  • Karakteres személyiségével a Séfek Séfe egyik emlékezetes versenyzője lett
  • Angliában és Ausztriában is tapasztalatot szerzett szakácsként
  • A műsor után is a fejlődést tartja a legfontosabbnak a karrierjében

A Séfek Séfe sztárja nem jutott a fináléba

A nagyszájú, szókimondó Palkó számára az elődöntő jelentette a végállomást, így nem vehetett részt a fináléban, ahol Marczinek Norbert, Mikula Patrik és Molnár Dávid küzdöttek a győzelemért. A fiatal séfjelölt azonban így is komoly teljesítményt tett le az asztalra, ezért a Bors megkereste, hogy meséljen az útjáról.

Palkó meglepő őszinteséggel mesélt arról, hogyan sodorta az élet a konyha felé.

Autószerelőnek tanultam, de nem éreztem magam a helyemen. Egy nagyon fiús iskola volt, kevés lánnyal, ami nekem nem igazán feküdt. Aztán megláttam egy másik sulit, ahol szakácsnak is lehetett tanulni, és ott már teljesen más volt a hangulat

– mesélte nevetve.

Azt mondja, a döntésében a családja is támogatta. „A szüleim azt mondták, az a legfontosabb, hogy azt csináljam, ami boldoggá tesz. Így váltottam, és utólag azt mondom, ez volt az egyik legjobb döntésem.”

Gyerekkori élmények indították el

Később jött rá, hogy a főzés szeretete már gyerekkorában is jelen volt az életében, amikor két mostohatestvérével sok időt töltött a nagymamájánál.

Sokat voltunk a mamámnál a két mostohatesómmal, és mindenféle maradékból főzőcskéztünk. Krumplihéjból, mindenből próbáltunk valamit készíteni, még kavicsokból is. Valószínűleg már ott megfogott ez az egész

emlékezett vissza.

Azt is hozzátette, hogy számára a főzés egyfajta önkifejezés. „Ami a szívemen, az a számon, és a főzés is ilyen számomra. Egy módja annak, hogy megmutassam magam.”

Fejest ugrott a mélyvízbe

A tanulmányai után szinte azonnal egy étterem konyháján találta magát, ahol gyorsan fel kellett vennie a tempót. „Kikerültem az iskolából és egyből egy étterembe kerültem. Ott már rendelni kellett az árut, szervezni a konyhát, minden hirtelen jött. Én azt mondom, a cápák úszva születnek, én is fejest ugrottam” – mesélte lelkesen. Azóta több helyen is dolgozott, Magyarország mellett Angliában és Ausztriában is szerzett tapasztalatot.

Mindig úgy voltam vele, hogy amennyit lehet, megtanulok egy helyen, aztán lépek tovább. Ebben a szakmában nem lehet elkényelmesedni, mert ha nem fejlődsz, lemaradsz.

A konfliktusok sem törték meg

Bár a műsorban többször is került feszült helyzetekbe, Palkó azt mondja, ez elkerülhetetlen egy ilyen versenyben, ahol nagy a tét és erős személyiségek dolgoznak együtt.

Alapvetően nyugodt ember vagyok, de van az a pont, amikor már sok minden összegyűlik. Amikor főzés közben arra is figyelni kell, hogy ki mit csinál rosszul, meg hogy mindenki a saját feladatára koncentráljon, az nagyon sok energiát kivesz az emberből” – fejtette ki. Azt is elismerte, hogy néha előjött a temperamentumosabb oldala is. „Van egy erősebb személyiségem, és ha azt érzem, hogy szétesik a csapatmunka, akkor próbálok rendet tenni. Lehet, hogy ez néha konfliktusokkal jár, de én mindig a közös cél miatt szóltam.”

Nem bánta meg a szereplést

Bár a döntőbe nem jutott be, a műsort egyáltalán nem érzi kudarcnak.

Ez egy hatalmas tapasztalat volt. Rengeteget tanultam magamról és a szakmáról is. Ha újra kellene dönteni, ugyanúgy jelentkeznék

tette hozzá.

 

