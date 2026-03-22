Meglepő titkot árult el Benyeczki Palkó, a Séfek Séfe versenyzője: Nem is szakácsnak készült

Benyeczki Palkó ugyan nem jutott be a döntőbe, de karakteres személyiségével és szókimondó stílusával így is a nézők egyik kedvence lett. A Séfek Séfe fiatal versenyzője most arról mesélt, hogyan talált rá a szakács pályára, mi motiválta a jelentkezésnél, és mi történt vele a műsor után.

A Séfek Séfe döntőjébe már nem került be, de büszke magára Palkó (Fotó: Tv2)

A nagyszájú, szókimondó Palkó számára az elődöntő jelentette a végállomást, így nem vehetett részt a fináléban, ahol Marczinek Norbert, Mikula Patrik és Molnár Dávid küzdöttek a győzelemért. A fiatal séfjelölt azonban így is komoly teljesítményt tett le az asztalra, ezért a Bors megkereste, hogy meséljen az útjáról.

Palkó meglepő őszinteséggel mesélt arról, hogyan sodorta az élet a konyha felé.

Autószerelőnek tanultam, de nem éreztem magam a helyemen. Egy nagyon fiús iskola volt, kevés lánnyal, ami nekem nem igazán feküdt. Aztán megláttam egy másik sulit, ahol szakácsnak is lehetett tanulni, és ott már teljesen más volt a hangulat

– mesélte nevetve.

Azt mondja, a döntésében a családja is támogatta. „A szüleim azt mondták, az a legfontosabb, hogy azt csináljam, ami boldoggá tesz. Így váltottam, és utólag azt mondom, ez volt az egyik legjobb döntésem.”

Gyerekkori élmények indították el

Később jött rá, hogy a főzés szeretete már gyerekkorában is jelen volt az életében, amikor két mostohatestvérével sok időt töltött a nagymamájánál.

Sokat voltunk a mamámnál a két mostohatesómmal, és mindenféle maradékból főzőcskéztünk. Krumplihéjból, mindenből próbáltunk valamit készíteni, még kavicsokból is. Valószínűleg már ott megfogott ez az egész

– emlékezett vissza.

Azt is hozzátette, hogy számára a főzés egyfajta önkifejezés. „Ami a szívemen, az a számon, és a főzés is ilyen számomra. Egy módja annak, hogy megmutassam magam.”