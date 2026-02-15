Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Princess Szabina meghekkelte A Nagy Duett adását: a közönség percek óta sokkban van

Galambos Lajos
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 20:20
Erre a vendégszereplésre senki sem számított.

Ilyen az, amikor összekeveredik A Nagy Duett és A Nagy Ő: Galambos Lajos és Stana Alexandra egy rózsaceremóniát keltett életre a színpadon, Lajcsi pedig végül természetesen táncos partnerének nyújtotta át a virágot. Aztán jött a meglepetés...

Galambos Lajos Stana Alexandrának adta a rózsát A Nagy Duett 2026-os évadában...

Arra ugyanis senki sem számított, de talán még maguk a versenyzők sem, hogy a korábban Stohl András szívéért versengő, kétségtelenül különleges orgánumú és megjelenésű Princess Szabina berontott a színpadra, és sikítva magához ragadta a rózsát. 

...hogy aztán Princess Szabina ellopja azt

Így kaparintotta meg a rózsát Princess Szabina A Nagy Duett színpadán

 

