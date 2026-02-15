Princess Szabina meghekkelte A Nagy Duett adását: a közönség percek óta sokkban van

Ilyen az, amikor összekeveredik A Nagy Duett és A Nagy Ő: Galambos Lajos és Stana Alexandra egy rózsaceremóniát keltett életre a színpadon, Lajcsi pedig végül természetesen táncos partnerének nyújtotta át a virágot. Aztán jött a meglepetés...
Arra ugyanis senki sem számított, de talán még maguk a versenyzők sem, hogy a korábban Stohl András szívéért versengő, kétségtelenül különleges orgánumú és megjelenésű Princess Szabina berontott a színpadra, és sikítva magához ragadta a rózsát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.