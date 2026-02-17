Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
"Az összes étteremben megjelenik a csillámpor és a rózsaszín" - Princess Szabina máris nagy terveket sző

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 15:07
séfek séfeA Nagy Duett 2026
Hatalmas sikítások töltötték be a stúdiót. Az idei Séfek Séfe bizony nem lesz egyszerű...

Teljes káoszt teremtett egyetlen pillanat alatt a Séfek Séfe forgatásán Princess Szabina. 

Princess Szabina a Séfek Séfe stúdiójában is feltűnt
Princess Szabina a Séfek Séfe stúdiójában is feltűnt  Fotó: TV2

A Nagy Ő egyik legjellegzetesebb, igen sokakat megosztó szereplője vasárnap már A Nagy Duett 2026-os évadának első adását is meghekkelte: sikítva rohant be a színpadra, hogy ráraboljon Galambos Lajos és Stana Alexandra produkciójára. Nos úgy tűnik, ez sem volt elég neki: egy nappal később a Séfek Séfe új évadának nyitóepizódjában is ledobta a bombát, ami rögtön igen nagyot is robbant - teljes káoszt hagyva maga után, no meg teremtve maga körül.

Ilyen volt Princess Szabina a Séfek Séfe adásában

"Megjött a princess" - ezzel a felkiáltással, sikoltozva lépett be a konyhába Szabina, jó pár hatalmas, szívecskés lufit cipelve magával. A többi versenyző persze kikerekedett szemekkel nézte, hogy most mi is történik itt. Szabina egyébként elárulta: nagy álma, hogy egyszer pink konyhai eszközöket dobhasson piacra. Minél csillogóbb, annál jobb, tudhattuk meg tőle. 

"Először megkapom a három kést, aztán az összes étteremben megjelenik a csillámpor és a rózsaszín!" - jelentette ki magabiztosan, bár ahogy telt az idő, úgy lett egyre gyanúsabb, hogy itt bizony nem lesz meg az óhajtott késszám a végére...

Krausz Gábor nem is adott kést, azonban az ő és a nézők legnagyobb megdöbbenésére is a másik két séf igen, így végül Princess Szabina továbbjutott. Talán mégis hódít a csillámpor?

