Szívszorító vallomás a Séfek Séfe nyertesétől: Mikula Patrik őszintén mesélt arról, hogy tragédiák és küzdelmek előzték meg a győzelmét

A Séfek Séfe 7. évadának győztese Mikula Patrik lett, aki Tischler Petra csapatában bizonyította, hogy nemcsak tehetséges, hanem mentálisan is rendkívül erős. A séf ráadásul nem is szoros küzdelemben győzött: jelentős pontkülönbséggel vitte el a fődíjat, ami egyértelművé tette, hogy a döntőben ki volt a legerősebb.

A Séfek Séfe győztese, Mikula Patrik lett, ő nyerte el a 10 milliós fődíjat és a kéthetes képzést (Fotó: TV2)

elmondta, hogy a megnyerése élete egyik legfontosabb mérföldköve volt, ami sok év munkájának eredménye. Beszélt arról is, hogy komoly nehézségeken és mélypontokon ment keresztül a verseny előtt.

Őszintén mesélt a családjában történt veszteségekről, amelyek nagy hatással voltak rá.

Felidézte az életmentő agyműtétjét és azt, hogyan változtatta meg ez az esemény a gondolkodását.

A jövőbeni terveiről is beszélt, valamint arról, hogy szeretné kihasználni a győzelem adta lehetőségeket.

A Séfek Séfe döntőse nem hitt a fülének, hogy ő nyert

A győzelem pillanata azonban még őt is teljesen letaglózta.

„Hú, abban a pillanatban nagyon sokként ért az egész. Hirtelen nem is tudtam semmire gondolni, csak az volt bennem, hogy úristen, mi történik most, és hogy ez tényleg igaz. Volt egy csend a fejemben, és arra gondoltam, hogy a sok megpróbáltatás és a győzni akarás végre meghozta az eredményt.”

Bizonyítani akartam, hogy ki is az a Mikula Patrik.

A fiatal séf számára különösen fontos volt, hogy ne csak nyerjen, hanem meggyőző fölénnyel tegye ezt meg. „Az volt bennem: nem mondhatják azt, hogy hajszállal sikerült. 5-2-re nyertem, komoly szakemberek kóstolták az ételeimet, és ezt már senki nem veheti el tőlem.”

Tichler Petra versenyzője nyerte meg az idei Séfek Séfe fődíját (Fotó: Tv2)

Súlyos terhet cipelt a szíve alatt

A nézők talán nem is sejtették, hogy a kamerák mögött milyen érzelmi terheket cipelt. A műsor előtt ugyanis elvesztette a nagymamáját, nem sokkal a győzelem után pedig a nagypapáját is.

Nekem ők voltak azok, akikhez mindig mentem, ha valami siker ért. Velük töltöttem a gyerekkorom nagy részét. Ezt a győzelmet a nagymamámnak ajánlottam. Nagyon nehéz időszak volt ez lelkileg.

Mikula Patrik szerint a győzelme csapatmunka volt, nem egyedül nyert (Fotó: TV2)

Komoly egészségügyi problémája volt

Ráadásul egy komoly egészségügyi probléma árnyékolta be ezt az időszakot. Egy vizsgálat során derült ki, hogy életveszélyes agyi értágulata van.