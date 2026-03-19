Máris saját főzőműsora van a Séfek Séfe amatőr sztárjának: ismert tévéssel dolgozik együtt

Kiderült, hogy kik is kerülnek be a Séfek Séfe 2026-os évadának elődöntőjébe, amire még Veégh Attilának is jó esélye van, bár úgy tűnik, ő máris megtalálta a saját útját a gasztronómiában. Visváder Tamás, a főzős podcast műsorvezetője, és aki a Séfek Séfe zöld csapatnak segédkezett egy főzés erejéig, most elárulta, hogy honnan jött a közös kulináris kalandozás ötlete.

Visváder Tamás a Séfek Séfe versenyzőjével, Veégh Attilával kezdett közös gasztronómiai projektbe

A Séfek Séfe sztárja Visváder Tamással főz Az üzletembernek már több saját műsora is van

Visváder Tomi a Séfek Séfe Attiláját kérte fel társműsorvezetőnek

Visváder Tamás Képességek határain című magazinműsorának már a második évada fut jelenleg, nagy sikerrel, ezért úgy gondolta, ideje egy újabb projektbe is belevágni. Ehhez pedig a Séfek Séfe Veégh Attiláját kérte fel társul, akivel az Ízekre hangolva égisze alatt kalauzolják el a nézőket, na meg sztárvendégeiket, a gasztronómia világába. A Borsnak most azt is elárulta, hogyan jött létre ez a fúzió.

Igyekszem egyre inkább ezek felé a magazinműsorok felé fordulni producerként, és kipróbálni magam ezen a területen, amit nagyon élvezek. De amellett, hogy csinálom a kerekesszékes műsort, amire nagyon büszke is vagyok, szeretném a főzés szeretetét is átadni egy ilyen magazinműsor formájában. Viszont egyedül kevésnek gondoltam magam hozzá, és mivel Attila egyébként is mindig a fejemben volt, mint gasztromogul, aztán ahogy a Séfek Séfében is kipróbálta magát, úgy gondoltam, hogy jó lenne, ha ebben a sztoriban ő lenne a társam

– mesélte Tomi.

„Egyébként minden adásban van sztárvendégünk is, mint például Vajtó Lajos, Völgyi Zsuzsi, vagy éppen Hevesi Tamás és Hevesi Kriszta, és azt gondolom nagyon jól működik ez az egész, meg persze szeretjük is csinálni” – folytatta a Séfek Séfe sztárja.

Visváder Tomi és Veégh Attila sztárvendégeket is meghívnak, a második adásban Vajtó Lajossal, és Völgyi Zsuzsival főztek

Visváder Tamás régóta ismeri a Séfek Séfe Attiláját

Mint kiderült, Tomi már a Séfek Séfe 7. évada előtt is jól ismerte a gasztroszakembert, ugyanis az útjuk már több helyen is keresztezte egymást.

„Ő is egy ilyen hedonista típus, mint én is, ezért nagyon jól tudunk együttműködni, de egyébként az egyik fián keresztül ismertem meg, aki pontosan velem egyidős. Már régóta követtem a munkásságát, tudtam, hogy óriási gasztromániás, és mangalica szakértő is, szóval megkértem, hogy társuljon hozzám, amire ő jó szívvel igent is mondott” – árulta el.

Egyébként szerintem a versenyzésén is látszik, hogy ő ezt az egészet a főzés szeretetéből csinálja, nem csak azért, hogy nyerjen. És ahhoz képest, hogy ő egy amatőr, vagy hobbiséf, vagy nem is tudom hogy mondjam, de nem szakmabeli, szerintem sokszor a szakmabelieket is megszégyeníti, szóval én a műsorban is nagyon szurkolok neki

– tette még hozzá, a Séfek Séfe elődöntőjével kapcsolatban.