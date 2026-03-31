Rúzsa Magdi a Kossuth-díj után újabb óriási elismerést kapott, Nagy Bogit pedig felfedezték...

Szinte nincs olyan időszak, amikor Rúzsa Magdi neve ne kerülne reflektorfénybe, ugyanis egymást érik a sikerei. Miután nemrég Kossuth-díjjal ismerték el a munkásságát, újabb hatalmas megtiszteltetés érte, ugyanis március 31-én adták át a könnyűzenei szakma egyik legfontosabb díját, ahol ismét elismerésben részesült, ráadásul nem is akármilyenben.

Rúzsa Magdi és Lotfi Begi közös dala újabb sikert hozott, az énekesnő halmozza az elismeréseket (Fotó: Markovics Gábor)

Rúzsa Magdi sikert sikerre halmoz

Rúzsa Magdi története évek óta töretlen sikersztori. A vajdasági származású énekesnő már fiatalon megmutatta, hogy kivételes hanggal rendelkezik, de az igazi áttörést a Megasztár hozta meg számára, ahol rögtön az élre került, amikor is a show-műsor harmadik szériájának győztese lett. Innentől kezdve pedig gyakorlatilag nem volt megállás. Rövid időn belül nemzetközi színpadon is bizonyított, amikor Magyarországot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, és azóta is folyamatosan jelen van a hazai zenei élet élvonalában.

Rúzsa Magdi Kossuth-díjban részesült március 14-én, majd ma újabb elismerést vehetett át (Fotó: Gáll Regina)

Az elmúlt években sorra érkeztek a díjak és elismerések, többek között Fonogram-díjakat, szakmai kitüntetéseket és rangos díjakat is átvehetett, miközben koncertjei rendre telt házzal mennek. A legnagyobb elismerés azonban valószínűleg az ebben a hónapban átvett Kossuth-díj volt.

Újabb elismerés

Nem sok idő telt el, és újból díjátadóra kellett sietnie a népszerű énekesnőnek. Rúzsa Magdolna ezúttal nem szóló produkciójával bizonyított, ugyanis egy különleges együttműködés hozta meg számára az újabb sikert, hiszen Lotfi Begivel készült közös daluk, a Nyári zápor tarolt a közönség körében a Fonogram-díjátadón. A dal az „Év hangfelvétele” kategóriában végzett az élen, és ami még különlegesebb, hogy ráadásul nem a szakmai zsűri, hanem kizárólag a közönség szavazatai alapján, ami még inkább megmutatja, mennyire erős a kapcsolat Magdi és a rajongói között.

Ez a siker különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen egy olyan időszakban érkezett, amikor már amúgy is az egyik legsikeresebb hazai előadóként tartják számon.

Nem csak ő örülhetett

Az eseményen azonban nemcsak Rúzsa Magdi neve hangzott el, hiszen más fiatal tehetségek is reflektorfénybe kerültek. Ott volt például a mostanság egyre inkább népszerű énekesnő, Nagy Bogi is, aki az „Év felfedezettje” díjat vihette haza a Fonogram-díjátadóról, és a közösségi oldalán is megosztotta az örömét.

Felfedezett lettem

– írta. A rövid, de annál beszédesebb üzenetből is látszik, mekkora mérföldkő ez számára, hiszen az elmúlt években folyamatosan építette a karrierjét, és most egy újabb szintre léphetett.