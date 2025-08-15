"Eprecske hercegnő" - ledobta a cukiságbombát Vajna Timi, megmutatta tündéri kislányát

Andy Vajna özvegye, Ráthonyi-Palácsik Tímea egy hónappal ezelőtt hozta világra a kislányát, aki csak fél évvel fiatalabb, mint a béranya segítségével született testvére. A 42 éves modell most megmutatta, mennyire cuki Hailey, akivel nem tudnak betelni a rajongók.

Az egy hónapos kislányon egy cuki epres rugdalózó van és már most igazán tudja, hogyan kell pózolni. Az egyik rajongó szerint Hailey nem más, mint "Eprecske hercegnő".

Az üzletasszony második gyermekét, Hailey-t július közepén, azaz szinte napra pontosan egy hónapja hozta világra időzített császárral, ugyanis az orvosok csak ezt engedélyezték neki a csípőproblémái és a lágyéksérve miatt.

Nem tagadja, hogy Ben és kislánya ellátása nagy kihívás számára, segítség nélkül nem is tudná ellátni őket, de szerencsére a dajkáik, a férje és a családjuk is a segítségére van.