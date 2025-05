Vajna Tímea terhességéről mesélt, elárulta kislánya nevét is

Nem kérdés, hogy mennyire a szívügyének tekintette mindig is az anyaságot és az édesanyává válást Vajna Tímea, aki új nevén már Rá­tho­nyi-Pa­lá­csik­ Tímea. Ám nehéz volt az útja, míg eljutott arra a csodálatos pontra, ahol most tart. Harcolt, küzdött keményen, olyan elszántsággal, ami irigylésre méltó, sok sorstársának mutatva példát azzal, ahogy hozzáállt a problémáihoz. Nem adta fel egyetlen másodperc erejéig sem, most pedig meglett a gyümölcse a rengeteg próbálkozásnak, annak, hogy orvostól orvosig járva igyekezett felülemelkedni a betegségein. Éppen ez az oka annak is, hogy legutóbb egy nemes kezdeményezést hívott életre.

Sosem titkolta Vajna Tímea a teherbeesés nehézségeit (Fotó: hot! magazin archív)

Vajna Tímea a terhességéről mesélt

„Magyarországon rengeteg pár küzd valamilyen meddőségi problémával, aminek az egyik leggyakoribb oka az endometriózis. A kezdeményezésemre gyűjtés indult a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája számára egy olyan világszínvonalú laparoszkópos eszköz beszerzésére, amellyel precízebben kezelhető a meddőség egyik fő oka, azaz az endometriózis, ami állandó gyulladásban tartja a nők szervezetét.”

Bízom benne, hogy sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez, amely a gyermeknapig, május 25-ig tart

– árulta el Rá­tho­nyi-Pa­lá­csik­ Tímea a hot! magazinnak.

Az üzletasszony sosem titkolózott a küzdelmével kapcsolatban, a közösségi oldalain is megmutatta, ahogyan például a hormonkezelések hatásaival birkózik meg. Végtelen erővel adott tanúbizonyságot arról, hogy sok mindenkinek juthat remény, olyanoknak is, akik már feladták volna.

Vajna Timi gyönyörű kismamaként várja kislánya születését (Fotó: hot! magazin archív)

„Erőt adott, hogy vannak új lehetőségek az orvostudományban, amikkel könnyebben elősegíthető a várva várt gyermek megszületése, és sok más sorstársamnak is sikerült, akik idősebbek voltak nálam” – mesélte arról, hogy honnan eredeztethető ez a hatalmas őserő.

Azóta már közismert, hogy béranyától megszületett a férjével, Zoltánnal közös kisfiuk, Ben, most pedig már a várandósság olykor viszontagságos, de legtöbbször csodás pillanatait éli meg.

„Egész jól vagyok, de mivel rengeteget emelgetem a kisfiamat, be van gyulladva mindkét csuklóm, fáj a nyakam, vizesedek. És sajnos elég sok a stressz is. Igazából nincs időm magamra. Elkezdtem jógázni, hogy legalább abban az egy órában ki tudjak kapcsolni” – részletezte Rá­tho­nyi-Pa­lá­csik­ Tímea a terhességével kapcsolatban.