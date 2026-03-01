Oszter Alexandra: „Apu pontosan tudta, mikor megy majd el”

A Nógrád megyei birtok volt Oszter Sándor menedéke. A gazdaságot most Oszter Sándor lánya, Oszter Alexandra színművész-festőművész igazgatja. Annak idején a legendás színész jó előre alaposan átbeszélte ezt a témát a gyermekével.

Oszter Sándor birtoka egykor a vadászatot jelentette, ma Oszter Alexandra felügyeli

(Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

Oszter Sándor halála előtt tudta, lassan lejár az ideje

„Édesapámnak először a vadászatot jelentette a birtok” – kezdi a színésznő. – „Később már a színház után is ide jött haza, majd azt vettük észre, hogy szép lassan áthelyezte a rezidenciáját. Egyértelmű volt, a házat csak úgy van értelme megtartani, ha megtölthetjük funkcióval. Apu pontosan tudta, mikor megy majd el. Akkor már lehetett vele beszélni erről is, korábban nem. Az egy különös időszak volt. Különös és egyben félelmetes is. Megkérdezte: „Mi az, amit szívesen megtartanál?” Később azt mondta: az ő ideje lassan lejár, és szeretné, ha így is tudna még adni valamit. Miután elment, azonnal a tettek mezejére léptem. Ez volt az, ami segített feldolgozni a gyászt.”

Oszter Alexandra és Oszter Sándor számára egyaránt fontos volt a családi birtok

(Fotó: hot! magazin/archív)

„Gyerekeket tanítok festeni”

A színésznő néhány évvel az édesapja halála után most gyerekeket tanít festeni. Ő maga is művészek között nőtt fel, gyakran hallgatta a történeteiket. Neki ez akkor nagyon sokat adott. Most ő szeretne adni.

Több mint két év kellett ahhoz, hogy ki tudjam mondani a nevét úgy, hogy közben nem sírom el magam.

„Ez az idő azonban arra is jó volt, hogy kitaláljam, valójában mire is lehetne használni a birtokot. Ma gyerekeket tanítok festeni, akik táborozni is szívesen jöttek a nyáron. Adott egy művészi háttér, amivel párosul egyfajta feeling, a természet közelsége, önmagunk és a hely felfedezése. Valami olyat szerettem volna, ami ezek köré épül.”

Alexandra sosem szerette címkézni önmagát. Azt mondja, ő egy reneszánsz, modern ember, aki sok mindent csinál. Fegyelmezett, és racionálisan szemléli az életét.

„A csalódásokra úgy tekintek, mint egy megoldandó feladatra. Nagyon különleges gyerekkorom volt. Olyan élettapasztalatokkal indulhattam el az utamon, mint senki más. Viszont látni akartam az élet másik oldalát is: azt, hogy a többség hogyan él. A festészetben is ezt a kettőt szerettem volna integrálni. Nagyon sok művész járt hozzánk, köztük nőttem fel. Szerettem a történeteiket, és az általuk hozott különleges atmoszférát.”