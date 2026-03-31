Mentőhelikoptert is riasztottak: frontálisan karambolozott Oszter Alexandra kamasz fia

Drámai hírrel jelentkezett közösségi oldalán Oszter Alexandra: 16 éves fia súlyos balesetet szenvedett.
Közösségi oldalán számolt be a múlt héten történt esetről a színésznő. Elárulta: Oszter Sándor unokáját aznap nem ő vitte iskolába, hanem a tini egyik barátja. Aztán érkezett a hívás, amit minden édesanya a legszörnyűbb rémálomként él meg: baleset történt.
"Péntek reggel új születésnapot ünnepelünk, azt hiszem… A fiam bejött a szobámba: ”mama aludj tovább, ma a barátom visz iskolába…”
7:45-kor csörög a telefonom. Baleset történt a 2-esen… frontálisan ütköztek egy kamionnal… Négyen ültek az autóban. A fiam jobb hátul. Ő sérült egyedül. Azt mondták, Vácra viszi őket a mentő. Eközben én már úton voltam a baleset felé, amit meg se lehetett már közelíteni. Irány Vác. A kórházba meg is érkezett a mentő a fiúkkal. Kivéve az enyémet… Őt mentőhelikopter vitte Budapestre…
Három és fél órás műtét volt, két nap az intenzíven. Amikor végre rám nézett a műtét után, végtelen hálát éreztem.
Ilyenkor megáll az idő. Rögtön letisztul, mi a fontos az életben és mi nem" - írta a színésznő-édesanya, aki ezt követően köszönetet mondott mindenkinek, aki a mentésben, illetve fia ellátásában részt vett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.