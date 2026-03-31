Mentőhelikoptert is riasztottak: frontálisan karambolozott Oszter Alexandra kamasz fia

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 20:50 / FRISSÍTÉS: 2026. március 31. 20:55
frontális balesetoszter alexandra
Oszter Alexandra gyermeke súlyos balesetet szenvedett.

Drámai hírrel jelentkezett közösségi oldalán Oszter Alexandra: 16 éves fia súlyos balesetet szenvedett.

Oszter Alexandra fia két napot töltött az intenzíven

Közösségi oldalán számolt be a múlt héten történt esetről a színésznő. Elárulta: Oszter Sándor unokáját aznap nem ő vitte iskolába, hanem a tini egyik barátja. Aztán érkezett a hívás, amit minden édesanya a legszörnyűbb rémálomként él meg: baleset történt.

"Péntek reggel új születésnapot ünnepelünk, azt hiszem… A fiam bejött a szobámba: ”mama aludj tovább, ma a barátom visz iskolába…”

7:45-kor csörög a telefonom. Baleset történt a 2-esen… frontálisan ütköztek egy kamionnal… Négyen ültek az autóban. A fiam jobb hátul. Ő sérült egyedül. Azt mondták, Vácra viszi őket a mentő. Eközben én már úton voltam a baleset felé, amit meg se lehetett már közelíteni. Irány Vác. A kórházba meg is érkezett a mentő a fiúkkal. Kivéve az enyémet… Őt mentőhelikopter vitte Budapestre…

Három és fél órás műtét volt, két nap az intenzíven. Amikor végre rám nézett  a műtét után, végtelen hálát éreztem.

Ilyenkor megáll az idő. Rögtön letisztul, mi a fontos az életben és mi nem" - írta a színésznő-édesanya, aki ezt követően köszönetet mondott mindenkinek, aki a mentésben, illetve fia ellátásában részt vett.

 

