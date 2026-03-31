Megrázó fotók Oszter Alexandra fiának balesetéről: ripityára tört a kocsi, amiben ültek a fiatalok

Oszter Alexandra a legszörnyűbb rémálmát élte át a múlt hét pénteken, amikor telefonon értesítették: fia, Oszter Sándor unokája életveszélyes helyzetbe került. A tinédzser aznap nem az édesanyjával, hanem egy barátjával indult iskolába, ám sajnos az út nem a tanteremig, hanem a műtőasztalig vezetett. A drámai reggelen a fiatalok autója egy kamionnal ütközött, a becsapódás ereje pedig akkora volt, hogy a fiút mentőhelikopterrel kellett Budapestre szállítani.

Oszter Alexandra fiát mentőhelikopter szállította kórházba, miután a fekete BMW, amelyben utazott, frontálisan ütközött egy kamionnal

Oszter Alexandra fiát az intenzív osztályon ápolták a frontális ütközés után

A helyszínen készült felvételek hűen tükrözik a baleset brutalitását. A fekete BMW, amelyben négyen utaztak, gyakorlatilag felismerhetetlenségig roncsolódott. A jármű eleje szinte teljesen megsemmisült, a motorháztető a hatalmas erejű becsapódástól harmonikaszerűen gyűrődött fel, miközben az autó bal oldala és a futómű is súlyosan roncsolódott.

Fotó: Vác HTP

Az alkatrészek és a törmelékek méterekre szóródtak szét az úttesten, a kifolyt üzemi folyadékok pedig tovább súlyosbították a látványt. A hatalmas kamionnak ehhez képest csak az egyik fényszórója bánta az ütközést, ami jól mutatja a két jármű közötti tömegkülönbség pusztító hatását. A katasztrófavédelem munkatársai a helyszínen azonnal áramtalanították a járműveket, hogy megelőzzék a további veszélyt – írta meg a Nool.hu.

További fotók a balesetről EZEN A LINKEN tekinthetők meg.