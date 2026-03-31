Ördög Nóra lánya lenyűgözte a közönséget: méterekkel a levegőben mutatta be tehetségét

Ördög Nóra lánya, Mici lenyűgözte nemcsak a közönséget, hanem a közösségi médiát is tehetségével.
A fiatal, aki köztudottan imádja a légtornát, most egy különleges szerepet kapott a III. Budapesti Légtorna Fesztiválon, ahol anyukája végig követte minden mozdulatát.
Nóra képeket osztott meg lányáról, ahogyan magasan a levegőben pörög a bemutatója során, és elmondta: sokan kérdezték tőle, féltette-e a lányát, de elárulta, nem igazán, hiszen tudta, hogy minden mozdulat mögött megfontoltság és tudatosság rejlik.
Hozzátette, nem csak nekik volt élmény a fellépés: Mici is nagyon élvezte az előadást.
