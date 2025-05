Mici azonnali védekezésbe lendült: megdöbbentette a rajongókat, min kapták rajta Ördög Nóra kislányát

Ördög Nóra és Nánási Pál 11 éves lánya, Mici újra bebizonyította, hogy nem mindennapi tehetséggel bír. A család egy repülőúton készített videójában a kislány elképesztő nyugalommal és magabiztossággal kezeli a horgolótűket, és horgol meg egy teljes táskát – alig két óra alatt.

Ördög Nóra és Nánási Mici Fotó: Szabolcs László/hot! magazin

A megható jelenetet Ördög Nóra Instagram fiókjukon osztotta meg, a videón pedig jól látszik, ahogy Mici bátran és magabiztosan dolgozik, miközben öccse, Venci és apukája, a híres fotós Nánási Pál is mellette ülnek. A videóban Pali meg is jegyzi viccesen:

„Elhoztam a nagyit is” – célozva Mici horgolására. A kislány azonban azonnal leszögezi, hogy ő nem nagymama, és közben derűsen folytatja a munkát. Később, amikor Nánási Pál rácsodálkozik, milyen gyorsan készült el a táska, nem tudja elrejteni büszkeségét.

Hihetetlenül ügyes kislányom van, azt szeretném mondani…

Nánási Mici légtorna őstehetség

Ez a kedves családi pillanat nemcsak megható, hanem inspiráló is és megmagyarázza, hogy az emberek miért vannak ennyire oda Miciért: a kislány elképesztően ügyes, és nem csak a horgolótűkkel! Korábban már napvilágot látott, hogy Mici légtornászként is kiemelkedő tehetség, sőt, már versenyeken is megállta a helyét, de mindenki láthatta már ebbéli kvalitásait. Legutóbb Nánási Mici Nagy Duett-produkcióján ámult az ország, amint a levegőben tekereg. Egyébként sem kell őt félteni a szerepléstől, a Kincsvadászok VIP adásában csípős nyelvvel mondta meg a magáét az általuk vitt műtárgyról.

Ördög Nóra gyerekeiért rajong az internet

Az pedig egy eddig ki nem mondott tény, hogy Ördög Nóra és Nánási Pál gyermekei a természetességükkel és a sokoldalúságukkal vívták ki a követők szeretetét – erről rengeteg videóban győződhetünk meg a közösségi felületeiken is.

A kommentelők rajongása sem maradt el: „Univerzális egy kislány!”, „Ez már igen!”, és „De jó, hogy vannak még ilyen gyerekek, akiket ilyen dolgok érdekelnek!” – csak néhány példa a rengeteg dicséret közül.

És hogy vihetett-e fel horgolótűt a repülőre? Egy kommentelő joggal tette fel ezt a kérdést is – de valljuk be, ha valaki ilyen szinten horgol, talán kivételt is érdemelne...