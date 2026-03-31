Kovács Áron A Nagy Duett kapcsán bevallotta: Nem akar többé műsorvezető lenni

Kovács Áron és Gesztesi Panka már biztosan A Nagy Duett 8. évadának egyik döntős párosa lesznek, ami nem is csoda, hiszen elsöprő sikerrel meneteltek végig a versenyben. Ez az eredmény persze Panka döbbenetes tehetsége mellett mestere elképesztő profizmusának is köszönhető, amivel eddig talán csak nagyon kevesen, sőt, túl kevesen voltak tisztában. De A Nagy Duett 2026-os évadának sztárja most elárulta, ma már főként erre fekteti a hangsúlyt az életében, és a tévés karrier inkább parkolópályára került.

Kovács Áron dalait eddig kevesen ismerték, de A Nagy Duett új évadában most új rajongókra tett szert (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Duett szereplői között az egyik legnagyobb meglepetést Gesztesi Panka és Kovács Áron párosa okozta, hiszen míg a fiatal lány bármilyen tévés színpadi rutin nélkül hoz maximális teljesítményt, addig duettpartneréről méltatlanul kevesen tudják, mennyire nagyszerű zenész. Az énekes most erről mesélt lapunknak.

Nagyon sok zenei produkcióban vagyok benne, és a tévézést próbálom az életemből visszaszorítani, abszolút tudatosan, mert már egy kicsit ki akarok ebből maradni. Már nem akarok műsorvezető lenni, voltam eleget, és sokkal jobban szeretem ezt a fajta éneklős és színházas életemet, ami most van. Jobban érzem magam benne

– kezdte Áron.

„Ugyanakkor A Nagy Duett egy olyan lehetőség, illetve bármilyen hasonló zenés műsorban szerepelni, ami ezt az oldalt erősíti, így ezt nagyon szívesen vállaltam. Különösen, hogy tényleg szerettem volna a fókuszt arra irányítani, hogy én egy énekes ember vagyok, és már a műsorvezetés előtt is az voltam” – vallotta be.

Kovács Áron Gesztesi Pankával szinte sikert sikerre halmoz A Nagy Duettben (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

A Nagy Duett Kovács Áron számára új lehetőségeket hoz

A műsor elmúlt hét adása után nem kérdés, hogy Áronnak zenészként is rengeteg új rajongója lett, ami az egyik vágya is volt ezzel a szerepléssel kapcsolatban.

Mivel az élet úgy hozta, hogy műsorvezetőként lettem ismert, szerettem volna ezzel szembe menni, hogy egy picit visszatérhessek a gyökerekhez, mert a világom leginkább az éneklés és gitározás körül forog. A műsorvezetés is jól állt, jól éreztem magam benne, de most már egy picit elég volt, és arra gondoltam így ötven pluszosan, hogy amikor a B oldal pörög az ember életében, akkor sokkal inkább oda kell figyelni arra, hogy mi az, ami jót tesz az ember lelkének

– jelentette ki a zenész.