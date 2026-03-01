Nádai Anikó bikiniben köszöntötte a tavaszt

Nádai Anikó kis családjával vonult el, hogy együtt köszöntsék a tavaszt. A műsorvezető vőlegényével, Hajmásy Péterrel, valamint fiaival, Patrikkal és Alexszel ment kikapcsolódni.
Míg Anikó bikiniben, a medencében élvezte a tavaszi napsütést, addig fiai rollerrel járták az utcákat. Természetesen több közös anya-fia fotó is készült a kiruccanás során.
Pétert tavaly októberben aortatágulat miatt műtötték meg. A komoly szívműtétet hosszú lábadozás követte, ám mostanra szerencsére teljesen felépült, így egészségesen nyaralhat családjával. A sportoló nemrég arról is beszélt, hogy jelenleg az esküvő szervezésére koncentrálnak, miután a műtét miatt korábban el kellett halasztaniuk a nagy napot. Az édesapa most arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy minél több időt töltsön a fiával, hiszen a beavatkozás előtt erre és a közös játékra kevesebb lehetősége adódott.
