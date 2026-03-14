Nacsa Olivér is ott lesz a Békemeneten: Fontosnak tartom, hogy megmutassuk, milyen erőt képviselünk Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 14. 18:05
Hatalmas tömegre és sorsdöntő üzenetekre számítanak a szervezők az idei március 15-ei ünnepségen, amelynek egyik legfontosabb eseménye a Békemenet lesz. Nacsa Olivér lapunknak megerősítette részvételét, és őszintén vallott arról, miért tartja most mindennél fontosabbnak a nemzeti egység kinyilvánítását.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors
Google News oldalán is!