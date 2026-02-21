HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Eleonóra névnapja

A Kincsvadászok sztárja, Megyesi Balázs is kiáll a béke pártján: Konzervatív, katolikus családból jövök

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 13:30
Megyesi BalázsBékéscsaba
Megyesi Balázs is felszólalt a háború kérdésében. A mai Háborúellenes Gyűlés előtt arról számolt be a Kincsvadászok műsorának szakértője, hogy már nagyon régóta tart a szimpátiája a Fidesz irányába.
Bors
Békéscsabán tartotta a Háborúellenes Gyűlést a magyar kormány. Az esemény előtt többen is felszólaltak a jelenlegi helyzet legfontosabb kérdésében, ami a háború megfékezése. Megyesi Balázs pedig egyértelműen kijelentette, hogy soha nem volt benne olyan érzés, hogy ne a Fideszt támogassa, hiszen Orbán Viktor politikája a kulcsa a béke megőrzésének.

A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomása előtt Megyesi Balázs és Bárdosi Sándor is felszólalt a háború kérdésében
A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomása előtt Megyesi Balázs és Bárdosi Sándor is felszólalt a háború kérdésében (Fotó: YouTube)

A Háborúellenes Gyűlés előtt Megyesi Balázs tiszta vizet öntött a pohárba

Már gimnazista korom óta szimpatizálok a jobboldallal. Én egy nagyon konzervatív, katolikus családból jövök, Nyíregyházáról és akkoriban ez evidens volt

— mondta a Mandiner stúdiójában a műtárgyszakértő.

Megyesi Balázs elmondása szerint mindig nyíltan kommunikált arról, hogy merre is húz a szíve. „Nálam ez annyira evidens volt, hogy akik ismernek egyetemről vagy korábbról, azok pontosan tudják, hogy soha nem titkoltam, hogy hova is tartozom. A családomnak a kommunista tragédiája és a felmenőimnek a története miatt más utat nem is lehetett volna választanom és semmi mást nem érzek a magaménak” - jelentette ki a TV2 Kincsvadászok című műsorának szakértője.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
