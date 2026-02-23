Hihetetlen, mi várta otthon Megyeri Csillát szülése után

Megyeri Csilla és párja, Nicola nemrég köszöntötték kisbabájukat. Most pedig már haza is térhetett a sztáranyuka, akit enyhén szólva kellemes meglepetések sora várta otthon...

Megyeri Csilla és párja, Nicola február 12-én köszöntötték gyermeküket

Fotó: Instagram

Megyeri Csilla hihetetlen meglepetésre ért haza a kórházból

Nem lehetnek ennél boldogabbak. Az influenszer és párja életük legszebb időszakát élik, nemrég született meg kislányuk, most pedig már a kórházból is hazatérhettek. Nem is akárhogyan...

Apuci így várt minket haza a kórházból

– írja a sztoriban a sztáranyuka.

A fotón hatalmas ajándékok sora látható, egy hatalmas maci társaságában. Egy édes kis rugdalozó és egy babahordozó, mely mögött egy tábla is köszöntötte a sztáranyukát, amin ez a felirat látható:

Már nagyon vártunk haza! Apa, Anya, Santi

Csillán pedig semmit nem látni a szülés okozta fáradalmakból, hihetetlen csinos babarózsaszín ruhában és tökéletes sminkben pózol ajándékaik mellett.

Forrás: Megyeri Csilla Instagram

Megyeri Csilla február 12-én, 17 órás vajúdás után hozta világra gyermekét.