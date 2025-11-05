Először mesélt a szülés részleteiről Lola: „A szülőszobában a férjem végig fogta a kezemet”

Lola anyaként tündököl – őszintén beszélt a szülésről és kislánya érkezéséről a hot! magazinnak.

Lola minden percét élvezi az anyaságnak

Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Lola férje, családja és barátai mindenben segítenek az újdonsült anyukának

A szülés egy kemény helyzet volt, de Lola gyermeke mindenért kárpótolja a kis családot

Az énekesnőnek kislánya a legfontosabb, már most egymásra hangolódtak

Lola várandóssága alatt is végig sportos életet élt

Lola életének legszebb időszakáról mesélt

Az újdonsült édesanya élete legszebb és egyben legpörgősebb időszakát éli, ugyanis néhány hete megszületett Lola kislánya. Az énekesnő a hot! magazin hasábjain jelentette be korábban a várandósságát, majd az esküvőjéről is itt mesélt először. Lola terhességének izgalmas időszaka után ismét nekünk vallott életének legmeghatóbb fejezetéről: elárulta, hogyan élte meg a szülést, és milyen csodás, de egyben fárasztó pillanatokat hoztak az első hetek édesanyaként.

"Nagyon jól vagyunk! Mielőtt megszületett a kislányom, szinte mindenhol azt olvastam, hogy az első időszak pokoli lesz, és az új élethelyzettől teljesen elhagyom majd magam. Nem akarom elkiabálni, de egyelőre ez nem következett be" – kezdte a hot! magazinnak Lola kislánya érkezéséről.

Óriási szerencsém van, ugyanis a férjemre mindenben számíthatok,

mellette pedig a családunk is rengeteget segít, és még a barátaim is támogatnak. Az első hetekben például a barátaim főztek nekünk, így azzal nem is kellett foglalkoznom, hogy mit együnk, ami, mondanom sem kell, nagyon sokat segített."

Lola kislánya kis súllyal, de teljesen egészségesen jött a világra

Fotó: Zsolnai Dóri / hot! magazin

Lola szülése nem volt könnyű, de gyermeke mindenért kárpótolta

Lola a szülés során teljes mértékben az orvosára hagyatkozott, és maximálisan megbízott benne. Mivel a férje mindvégig mellette volt, az énekesnő a szülés teljes ideje alatt biztonságban érezhette magát.

„Aki ismer engem, az tudja rólam, hogy jól bírom a fájdalmat, és nem vagyok pánikolós. Úgy voltam vele, hogy az orvosomban százszázalékosan megbízom, az ő kezei között tökéletes biztonságban vagyok. Persze, a szülés egy rettentően kemény helyzet, szóval nem tagadom, nem volt egyszerű, de úgy érzem, és ez nem is kérdés, hogy megérte. Viszonylag gyorsan lezajlott az egész, a szülőszobában a férjem végig fogta a kezemet, egyszerre nyugtatott és biztatott. Nagyon vágytunk arra, hogy megérkezzen, de az, amikor végül megláttuk a kislányunkat, minden képzeletet felülírt” – mesélte Lola gyermeke érkezéséről.