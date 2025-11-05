Először mesélt a szülés részleteiről Lola: „A szülőszobában a férjem végig fogta a kezemet”

Lola anyaként tündököl – őszintén beszélt a szülésről és kislánya érkezéséről a hot! magazinnak.
Az újdonsült édesanya élete legszebb és egyben legpörgősebb időszakát éli, ugyanis néhány hete megszületett Lola kislánya. Az énekesnő a hot! magazin hasábjain jelentette be korábban a várandósságát, majd az esküvőjéről is itt mesélt először. Lola terhességének izgalmas időszaka után ismét nekünk vallott életének legmeghatóbb fejezetéről: elárulta, hogyan élte meg a szülést, és milyen csodás, de egyben fárasztó pillanatokat hoztak az első hetek édesanyaként.
"Nagyon jól vagyunk! Mielőtt megszületett a kislányom, szinte mindenhol azt olvastam, hogy az első időszak pokoli lesz, és az új élethelyzettől teljesen elhagyom majd magam. Nem akarom elkiabálni, de egyelőre ez nem következett be" – kezdte a hot! magazinnak Lola kislánya érkezéséről.
Óriási szerencsém van, ugyanis a férjemre mindenben számíthatok,
mellette pedig a családunk is rengeteget segít, és még a barátaim is támogatnak. Az első hetekben például a barátaim főztek nekünk, így azzal nem is kellett foglalkoznom, hogy mit együnk, ami, mondanom sem kell, nagyon sokat segített."
Lola a szülés során teljes mértékben az orvosára hagyatkozott, és maximálisan megbízott benne. Mivel a férje mindvégig mellette volt, az énekesnő a szülés teljes ideje alatt biztonságban érezhette magát.
„Aki ismer engem, az tudja rólam, hogy jól bírom a fájdalmat, és nem vagyok pánikolós. Úgy voltam vele, hogy az orvosomban százszázalékosan megbízom, az ő kezei között tökéletes biztonságban vagyok. Persze, a szülés egy rettentően kemény helyzet, szóval nem tagadom, nem volt egyszerű, de úgy érzem, és ez nem is kérdés, hogy megérte. Viszonylag gyorsan lezajlott az egész, a szülőszobában a férjem végig fogta a kezemet, egyszerre nyugtatott és biztatott. Nagyon vágytunk arra, hogy megérkezzen, de az, amikor végül megláttuk a kislányunkat, minden képzeletet felülírt” – mesélte Lola gyermeke érkezéséről.
Lola kislánya kis súllyal, de teljesen egészségesen jött a világra. Mire azonban hazaértek a kórházból, a pici egy kicsit fogyott, így az első napokban a szülők minden figyelmüket az ő erősödésére fordították.
„Eleinte két és fél óránként kellett etetnem, még éjszaka is. Maga az etetés és a büfiztetés legalább egy, de inkább másfél órát jelentett, hiszen még újszülöttként nagyon sok odafigyelést kíván ez a procedúra. Így nagyjából fél órákat tudtam csak aludni éjszaka. Kemény volt, de valahogy sikerült átkapcsolnom egyfajta „gépi üzemmódba”, hiszen a legfontosabb az volt, hogy elérje a kisbabám a kívánt súlyt, nem pedig az, hogy én mennyit alszom. Számítottam arra, hogy kevés időm lesz a pihenésre, ezért nem ért váratlanul ez a helyzet. Most viszont már elérte az ideális súlyt, így éjszaka kétszer három órát alszom, ami szerintem egy kisbaba mellett jónak mondható.”
Az édesanya szerencsésnek érzi magát, hiszen Lola kislánya igazi kis angyal, rendkívül nyugodt baba. Már most kíváncsian figyel mindenre maga körül, és csillogó szemmel csodálkozik rá a világra.
„Alapvetően nagyon nyugodt, de persze ha valami nem tetszik neki, akkor azért van hangja – nevetett Lola. – Sosem voltam olyan típus, aki sok időt tölt otthon, de most ezt az időszakot nagyon élvezem, s úgy érzem, ez életem legnyugodtabb, legszebb de egyben legpörgősebb időszaka is. A kisbabám minden napomat bearanyozza; annyi örömöt és boldogságot ad, amennyit korábban el sem tudtam volna képzelni. Mindennap mesélek neki, emellett énekelek is. Már most látom, hogy a zene az ő életében is fontos lesz. Már most nézegeti és játszik a kis játékaival.”
Lola számára a kislánya a legfontosabb, ezért az első fél évet mindenképp otthon szeretné tölteni vele. Ugyanakkor nem zárja ki, hogy tavasszal már elvállal egy-egy kisebb munkát, ha úgy érzi, eljött az ideje a visszatérésnek.
„Már most kaptam egy-két megkeresést, de egyelőre mindenképp várok. Aztán ha úgy alakul, tavasz környékén már lehet, hogy elvállalok kisebb műsorvezetői munkákat, de csak akkor, ha nem visznek el sok időt a napomból – magyarázta. – Még most is sok anyukás tartalmat nézek, de alapvetően igyekszem az ösztöneimre hallgatni. A picivel már ennyi idő alatt is sikerült egymásra hangolódnunk, úgyhogy szerintem mindig érezni fogom, hogy mi a jó neki” – mesélte Lola gyermeke első heteiről.
A várandóssága alatt is aktív maradt, rendszeresen mozgott, így csak néhány pluszkiló szaladt fel rá. Most azonban nem a súlya, hanem kizárólag a kisbabája és az anyaság örömei foglalkoztatják.
Összesen tíz kiló jött rám a várandósság alatt, amiből már körülbelül hét le is jött, de most sem időm, sem energiám nincs ezzel foglalkozni – árulta el Lola. – Amíg nem tudtam, hogy babát várok, jártam bokszedzésekre. Amikor megtudtuk, hogy várandós vagyok, visszavettem, de mivel előtte versenyfelkészülésben voltam, ez így is aktív időszak maradt. Sokáig jártam terembe, súlyzós edzésekre és kardiózni is, sőt, közben elvégeztem egy pilatesoktatói tanfolyamot is. Számomra az egészség mindig fontos volt, s mivel terhességi cukrom is lett, onnantól a mozgás kötelezővé vált. Gyakorlatilag a nyolcadik hónapig edzettem, az utolsó két hétben pedig csak azért nem, mert fizikailag elfáradtam. Jelenleg azonban csak az a fontos, hogy itt ez az édes kisbaba, akivel mindennap öröm együtt lenni!” – mesélte Lola terhessége aktív időszakáról és angyali gyermekéről.
