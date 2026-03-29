Dárdai Blanka kendőzetlen véleménye L.L Juniorról: „Nem szerelem volt, hanem egy traumakötődés”

L.L Junior és Dárdai Blanka kapcsolata az elmúlt évek egyik legtöbbet emlegetett, ugyanakkor legviharosabb celebrománca volt. Bár eleinte mindketten tagadták a viszonyt, és hangsúlyozták, hogy csupán közös zenei projektek kötik össze őket, nem sokkal később egyre több közös fotó és nyilvános jel utalt arra, hogy valóban egy párt alkotnak. 2022 novemberében hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat, ami komoly visszhangot váltott ki – főként a köztük lévő 18 év korkülönbség miatt. L.L. Junior kora egyébiránt sosem zavarta az énekesnőt. Kettejük kapcsolata már az elejétől kezdve hullámzó volt, de valahogy mindig visszataláltak egymáshoz. Több mint egy évvel ezelőtt azonban végleg szakítottak, mindkettőjüknek új párja van azóta. Blanka legfrissebb interjújában kendőzetlen őszinteséggel mesélt akkori érzelmeiről.

L.L Junior volt párja, Dárdai Blanka már egészen másképp tekint egykori kapcsolatukra

L.L Junior exe, Dárdai Blanka átértékelte korábbi kapcsolatukat

Mára már bocsánatot kérne

Hisz benne, hogy a találkozásoknak okai vannak

L.L Junior exe nem is volt szerelmes?

Dárdai Blanka erről a kapcsolatról úgy nyilatkozott: már annyira régen kezdődött, hogy nehezen idézi fel akkori érzéseit, ráadásul abban az időszakában még önmagáról sem tudott sok mindent:

Amikor az ember párt választ, akkor fel tud sorolni nyolc-tíz dolgot, hogy miért őt választotta. Nála nem tudtam. Csak annyit tudtam, hogy ez egy megmagyarázhatatlan dolog, hogy ez fantasztikus, hogy mennyország van, pokol van, szinte átvettem az ő szavait.

Aztán ahogy ő fogalmazott: “gyógyulni kezdett” és kezdte felismerni a saját hibáit, rá kellett jönnie, hogy ez az érzés csak egy humbug volt.

Kialakult köztünk valami nagyon mély dolog és én időközben jöttem rá, hogy ez nem szerelem, hanem egy traumakötődés volt. Nagyon sokat tanultam ebből és biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül találkozunk emberekkel az életben, de fel kell ismerni időben, hogy mi az, ami jó és mi az, ami pedig nem

- emlékezett vissza az énekesnő.

Dárdai Blanka és L.L Junior korábban az Ázsia Expresszt is bevállalták közösen, de nem lett jó vége, a forgatáson többször is csúnyán összevesztek

Az énekesnő a kapcsolati nehézségek ellenére elismerte, hogy nagyon fiatal volt, amikor együtt voltak Juniorral és amikor egyszer csak bekopogtatott az életébe valaki más, aki megváltoztatott benne mindent, abban a pillanatban azt érezte, hogy az egy nagy szerelem és elcsavarták a fejét, ő pedig kalap-kabát, dobta a Juniorral való kapcsolatát.

Nem kértem bocsánatot tőle és azt hiszem, ez nem volt szép húzás, mert azért 4 évig voltunk ebben a kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy kéne, de legszívesebben azt mondanám, hogy ne haragudj rám, követtem el hibákat. Én semmit nem tudtam még magamról, amikor beleérkeztem a másik kapcsolatba, erre pedig most jöttem rá, hogy egy egészséges, normális kapcsolatban vagyok benne. Most értékeltem át az egész életem

- fejtette ki. Dárdai Blanka új párja mellett boldog, mint mondja, azóta hosszú önismereti úton ment végig: