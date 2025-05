L.L. Junior besokallt: Bő nadrágban rejti el koronaékszerét

L.L. Junior minden egyes közszereplésével kommentek özönét váltja ki, hol kész akarva, hol akaratán kívül... Az elmúlt hétvége sem telt el hírek nélkül, a zenész kapott hideget-meleget azért, mert az egyik fellépésén túl szűk nadrágban táncolt, így több látszott egy bizonyos testrészéből, mint amennyit mutatni szeretett volna. A kritikák természetesen eljutottak Juniorhoz is, aki csak a barátai társaságában értékelte a helyzetet ezzel az egyszerű mondattal: „tehetségből és férfiasságból bőven kaptam istentől, mit lehet tenni?”

L.L. Junior koncert 2025-ben volt szép számmal, de a legutóbbi szólt igazán nagyot ( Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior bő nadrágban szerepel mostantól

A zenész említett videója nagyon nagyot ment a TikTok-oldalakon, napokig csak ezen csámcsogtak a nézők... Junior éppen ezért úgy döntött, hogy komoly stílusváltáson megy át, így el is ment egy divatüzletbe, ahol kifejezetten olyan ruhadarabokat keresett magának, amelyek jobban takarják a testét. A jelek szerint egyébként gyorsan meg is találta a megfelelő öltöztet, amelyet péntek reggel meg is mutatott a követőinek:

A fotóihoz pedig ennyit írt:

A hétvégi TikTok »kárszakértők« után stílust váltottam

Az új szettje elképesztő népszerűségnek örvend az L.L. Junior Instagram oldalán, ahol pár óra alatt már több, mint hatezer szívecskét kapott, illetve támogató kommentek hadát is:

„Nagy kár, de így sem rossz!”

„Sokkal jobb a stíl báttya!”

„Imádom, hogy mindig meg tudsz újulni”

„Te magad vagy a stílus, mindegy, hogy mit veszel fel”