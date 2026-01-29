Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna A Nagy Duettről: a régi motorosok felköthetik a gatyát

Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna is versenybe szállnak A Nagy Duett 2026-os évadában, és nem titkolt céljuk, hogy legfiatalabb párosként legyőzzék a régi motorosokat is. A műsorban ráadásul korábban Norbi szülei, Rubint Réka és Schobert Norbi is szerepeltek, fiuk most Borsnak árulta el, hogy milyen tanáccsal látták el.

Ifjabb Schobert Norbi és Lengyel Johanna is versenybe szállnak A Nagy Duett új évadában, kiderült mi a titkos fegyverük (Fotó: nanasipal / TV2)

A Megasztár nyertese, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. hatalmas erőbedobással vágnak bele A Nagy Duett 8. évadába, ahol úgy érzik, nem hogy nem hátrány, hanem kifejezetten előny, hogy párosként ők a legfiatalabbak.

„Szerintem ez előny, hogy mi vagyunk a legfiatalabbak, mert így végig dinamikusak tudunk maradni” – kezdte Norbi lapunknak.

Ahogy egy gyerek nyitott az egész életre, mert még nincs tapasztalata, de kíváncsi, úgy mi is nyitottak vagyunk, mert tapasztalni szeretnénk. Éppen ezért nem is húztunk olyan határokat, hogy mi ezt nem csináljuk, vagy olyan dalt nem vállalunk be, hanem az életöröm, és a kíváncsiság még ott lapul bennünk minden értelemben

– vette át a szót a partnere, Johanna, és egy kicsit oda is szúrt A Nagy Duett szereplőinek.

A Megasztár Lengyel Johannája lesz Norbika mestere A Nagy Duett idei évadában (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Ifj. Schobert Norbi szülei is imádták A Nagy Duettet

A fitneszguru középső gyermeke szinte egy pillanatig sem tétovázott, amikor felkérték a műsorra, és szerencséjére döntésében a szülei is megerősítették.

Tanácsokkal még nem láttak el, csak nagyon támogattak, hogy ezt mindenképpen vállaljam el, és próbáljam ki magam itt is. De úgy gondolom, hogy a műsor közben biztosan ellátnak majd egy-két tippel, különösen, hogy már előre leszögezték, hogy minden adáson ott szeretnének lenni, hogy szurkoljanak

– árulta el Norbi mosolyogva.

„Nyilván szeretnék nagyon jól teljesíteni, és szeretném, hogy minél jobban tudjuk szórakoztatni a közönséget, ezért mindent bele fogunk adni” – tette hozzá Norbi, amiben a Megasztár győztese is teljesen egyetért.