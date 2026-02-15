Ifjabb Schobert Norbert: Nagyon jó csapat leszünk Lengyel Johannával

Olyan versenyző is indul A Nagy Duett idei évadában, aki már korábban megmutatta az énekhangját. Ifjabb Schobert Norbert számára a zene nem új terep, hiszen korábban a Megasztárban is hallhattuk, milyen különleges a hangja.

Ifjabb Schobert Norbert szorgalmasan készül A Nagy Duettre - Fotó: hot! magazin/ Máté Krisztián

Az éneklés a mindennapjaim része. Amikor megyek iskolába, vagy csak otthon vagyok, elindítok egy ka­ra­oket, és arra énekelek. Közel áll hozzám a zene, ezért szerintem otthon érzem majd magam. Persze az már egy másik kávéház, hogy jól is kell énekelni, de ettől nem félek, mert van egy szuper csapattársam

– kezdte a hot! magazinnak a versenyző.

Úgy érzi, jó csapatot alkotnak Lengyel Johannával - Fotó: nanasipal / hot! magazin/ TV2

Ifjabb Schobert Norbert és Lengyel Johanna sok közös tulajdonságukat fedezték fel

Bár korábban a Megasztárra való felkészülés során dolgozott énektanárral, azóta nem járt különórákra.

"Azóta nem jártam külön énektanárhoz, de ez most újra elindul. Szerintem nagyon jó csapat leszünk Lengyel Johannával, mert mindketten szorgalmasak vagyunk, és tele vagyunk energiával" – árulta el Norbi, aki a tanulást sem hanyagolja el a műsor ideje alatt, ezért már arra is készül, hogyan oldják meg a próbákat.

"Otthon, egyedül is sok munkát kell beletenni: gyakorolni, tanulni a szöveget és a koreográfiát."