Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ifjabb Schobert Norbert: Nagyon jó csapat leszünk Lengyel Johannával

Ifj Schobert Norbert
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 14:55
Ifjabb Schobert NorbertLengyel JohannaA Nagy Duett
Sok helyen bizonyította már, hogy tehetséges és szorgalmas, most pedig a színpadon mutatja meg magát. Ifjabb Schobert Norbert elárulta, milyen érzések vannak benne.
Nicole
A szerző cikkei

Olyan versenyző is indul A Nagy Duett idei évadában, aki már korábban megmutatta az énekhangját. Ifjabb Schobert Norbert számára a zene nem új terep, hiszen korábban a Megasztárban is hallhattuk, milyen különleges a hangja.

Hot feltöltés Ifjabb Schobert Norbert: "Nagyon jó csapat leszünk Lengyel Johannával"
Ifjabb Schobert Norbert szorgalmasan készül A Nagy Duettre - Fotó: hot! magazin/ Máté Krisztián

Az éneklés a mindennapjaim része. Amikor megyek iskolába, vagy csak otthon vagyok, elindítok egy ka­ra­oket, és arra énekelek. Közel áll hozzám a zene, ezért szerintem otthon érzem majd magam. Persze az már egy másik kávéház, hogy jól is kell énekelni, de ettől nem félek, mert van egy szuper csapattársam

– kezdte a hot! magazinnak a versenyző.

Hot feltöltés Ifj. Schobert Norbert: "Nagyon jó csapat leszünk Lengyel Johannával"
Úgy érzi, jó csapatot alkotnak Lengyel Johannával - Fotó: nanasipal / hot! magazin/ TV2

Ifjabb Schobert Norbert és Lengyel Johanna sok közös tulajdonságukat fedezték fel

Bár korábban a Megasztárra való felkészülés során dolgozott énektanárral, azóta nem járt különórákra.

"Azóta nem jártam külön énektanárhoz, de ez most újra elindul. Szerintem nagyon jó csapat leszünk Lengyel Johannával, mert mindketten szorgalmasak vagyunk, és tele vagyunk energiával" – árulta el Norbi, aki a tanulást sem hanyagolja el a műsor ideje alatt, ezért már arra is készül, hogyan oldják meg a próbákat. 

"Otthon, egyedül is sok munkát kell beletenni: gyakorolni, tanulni a szöveget és a koreográfiát."

Az eheti hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz - Fotó:  hot! magazin

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu