Ifjabb Schobert Norbert: Nagyon jó csapat leszünk Lengyel Johannával

Olyan versenyző is indul A Nagy Duett idei évadában, aki már korábban megmutatta az énekhangját. Ifjabb Schobert Norbert számára a zene nem új terep, hiszen korábban a Megasztárban is hallhattuk, milyen különleges a hangja.
Az éneklés a mindennapjaim része. Amikor megyek iskolába, vagy csak otthon vagyok, elindítok egy karaoket, és arra énekelek. Közel áll hozzám a zene, ezért szerintem otthon érzem majd magam. Persze az már egy másik kávéház, hogy jól is kell énekelni, de ettől nem félek, mert van egy szuper csapattársam
– kezdte a hot! magazinnak a versenyző.
Bár korábban a Megasztárra való felkészülés során dolgozott énektanárral, azóta nem járt különórákra.
"Azóta nem jártam külön énektanárhoz, de ez most újra elindul. Szerintem nagyon jó csapat leszünk Lengyel Johannával, mert mindketten szorgalmasak vagyunk, és tele vagyunk energiával" – árulta el Norbi, aki a tanulást sem hanyagolja el a műsor ideje alatt, ezért már arra is készül, hogyan oldják meg a próbákat.
"Otthon, egyedül is sok munkát kell beletenni: gyakorolni, tanulni a szöveget és a koreográfiát."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.