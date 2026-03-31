Titokban összeházasodott Molnár Miléna és Lengyel Johanna édesapja? – Sejtelmes fotót posztolt a sztár

Molnár Miléna és Lengyel Johanna édesapja a Megasztár alatt vállalták fel kapcsolatukat a nagyvilág előtt, azután pedig kaptak hideget, meleget. A párt azonban egy percig sem érdekelte a külvilág véleménye, sőt úgy tűnik magasabb szintre emelték szerelmüket.

Lengyel Johanna apja úgy tűnik megkérte Molnár Miléna kezét (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Lengyel Johanna édesapja karikagyűrűt húzott párja ujjára?

Sorban érkeznek a gratulációk Molnár Miléna legújabb Instagram-bejegyzése alá. A TikTok-sztár szerelmes fotókat osztott meg párjával, Lengyel Sándorral, megjegyzésbe pedig csupán ennyit fűzött:

I found peace with you – azaz, Békére leltem veled.

A dolog pikantériája, hogy Miléna ujján egy arany karikagyűrű látható, a kommentszekció pedig szinte azonnal megtelt gratulációkkal és jó kívánságokkal.

Sok boldogságot! Olvasom a kommenteket és el vagyok keseredve. Az én páromnak is őszül a haja és féljek feltölteni egy közös képet... közben pedig pénzről szó sincs! De ahogy látom, inkább a pasiknak szúrja a szemét

– írta egy kommentelő.

„Aranyos kép, gratulálok!”

Olyan jó ilyet látni, sugárzik az őszinte szeretet. Kivirulsz, ha vele lehetsz, az arcodra van írva. Sok boldogságot kívánok nektek! Öröm rátok nézni!

– üzente egy másik hozzászóló.

A Nagy Duett sztárja évek óta jó kapcsolatban van Molnár Milénával (Fotó: Markovics Gábor)

Lengyel Johanna is örülne édesapja és barátnője boldogságának

Noha hivatalos bejelentés még nem érkezett a pártól, nem olyan elképzelhetetlen, hogy elszánták magukat a nagy lépésre, ugyanis Molnár Miléna és párja már kilenc éve alkotnak egy párt. Ennek ellenére ritkán osztanak meg közös pillanatokat az életükből, most azonban mégis kivételt tettek, ami egyre inkább azt sugallja a rajongók szerint, hogy bizony megtörtént a lánykérés, sőt talán titokban már az esküvő is lezajlott.

A 2025-ös Megasztár győztese és a TikTokon híres lány kapcsolata is felhőtlen. Korábban mindketten elmondták, hogy jó kapcsolatot ápolnak, Molnár Miléna pedig rendszeresen támogatta az énekesnőt a TV2 stúdiójában.

Johival már évek óta ismerjük egymást az apukája kapcsán. Mindig is jó kapcsolatunk volt, meg hát hasonló az értékrendünk, így jól megértjük egymást. Az édesapjával kilenc éve élek párkapcsolatban, őt hét éve ismertem meg, amikor hazaért Amerikából

– nyilatkozta korábban Miléna.