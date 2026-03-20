Rendkívüli bejelentést tett a TV2! A Megasztár új műsorvezető párossal indul

Idén is folytatódik a TV2 ikonikus tehetségkutatója. Még a Megasztár nyolcadik évada közben jelentette be a TV2, hogy elindult az újabb hivatalos felhívó, így nyitott a lehetőség mindenki előtt, aki énekhangjával elvarázsolná a zsűrit és a közönséget, és bezsebelné az Év Hangja címet, valamint az ezzel járó több millió forintos fődíjat. Most pedig kiderült: Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra együtt vezetik majd az idei évadot.

A Megasztár új évadában debütál Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóri műsorvezető párosa

Tavaly ősszel megújult formában tért vissza a TV2 legendás tehetségkutató show műsora – amit Lengyel Johanna nyert meg – amely korlátok nélkül enged teret a tehetségnek és a véleménynyilvánításnak. Az eddigi sikerek után 2026-ban újabb felvonással ékezik a Megasztár – a mesterek a jövőben is újabb kiemelkedő énekeseknek adnak majd esélyt, hiszen további csillagok kiadók, a casting-felhívás pedig el is indult.

Igyekszünk mindig újabb meglepetésekkel szolgálni a nézőinknek, ezúttal is egy jó hírrel érkezünk a Megasztár rajongóinak. A jelenleg is futó tehetségkutatónk nagy népszerűsége miatt úgy döntöttünk, hogy folytatjuk jövőre is. A kilencedik évadra a jelentkezés a mai nappal elindult

– mondta tavaly Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

A lehetőség tehát adott, mindenkinek, aki készen áll arra, hogy a négy fal közül kilépve mikrofont ragadjon, a zenei tehetségét megcsillogtassa, és ezzel akár felkerüljön a hazai zeneipar legjobbjai közé.

Ma pedig a csatorna Instagram oldalára kikerült egy videó, amiben Fischer Gábor az irodájában fogadja Ördög Nórát és Lékai-Kiss Ramónát – aki jelenleg A Nag Duett 2026 zsűritagja – azzal a hírrel, hogy idén ők lesznek a Megasztár műsorvezető párosa. A két tévés először azt hitte, együtt versenyeznek majd az Ázsia Expressz idei évadában. De korántsem erről volt szó.

Van egy jó hírem! A TV2 vezetősége úgy döntött, hogy ti csináljátok közösen a Megasztár idei évadát!

– mondja a két sztáranyukának a TV2 programigazgatója.