Kovács István Kovi és neje 45 éve házasok: „Soha nem lenne más feleségem, mint Magdikám”

Sokan a hazai pornóipar pápájaként tekintenek a producerre. Nem véletlen, hogy Kovács István Kovi életéből és a karrierjéből sorozat készült Birodalom címmel az RTL+ Premium felületére, aminek a végeredménye teljesen lesokkolta őt – a szó legjobb értelmében.

Kovács István Kovi felesége, Magdika 45 éve támogatja mindenben férjét (Fotó: KUNOS ATTILA/hot! magazin/archív)

Kovács István Kovi Takács Zalánt tökéletes választásnak tartja

„Már előre elolvastuk a forgatókönyvet Magdikámmal, tehát tudtuk, mire számíthatunk.”

Azt viszont nem gondoltuk, hogy ennyire jó lesz a végeredmény. Takács Zalán, aki engem alakít, konkrétan egy az egyben hozza a legkisebb mozdulatomat is, ahogyan Szandtner Anna, a Magdikát játszó színésznő is. Színtiszta Hollywood, sőt, Hollywood igazából elbújhat!

„Az, hogy ezt az eleve kényes témát ilyen jól visszaadták úgy, hogy nem lett belőle karikatúra, páratlan” – kezdte Kovi a hot! magazinnak.

Kovit Takács Zalán alakítja majd a készülő filmben

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

„A hosszú házasság alapja a szeretet, a bizalom és a másiknak az elfogadása”

Sok víz lefolyt a Dunán az elmúlt 45 évben. Ennyi idő alatt az ember akaratlanul is elgondolkodik, hogy hibázott-e az évek alatt, és ha igen, újraélné-e az adott szituációt, hogy megváltoztassa az akkori döntéseit.

„Simán visszautaznék az időben, hogy újra megéljem az adott pillanatokat. Ráadásul egy hatalmas ajándékkal is megáldott a sors, hiszen most 7-én volt a 45. házassági évfordulónk. Visszatérve, hogy csinálnék-e mást?”

Soha nem lenne más feleségem, mint Magdikám. Ő a nagybetűs Nő az életemben, aki még a legrosszabb pillanatokban is fogta a kezem.

„Ez a majdnem fél évszázad pedig elrohant. Hazudik, aki azt mondja, hogy ennyi év alatt soha nincs konfliktus. Mi is veszekedtünk, de a hosszú házasság alapja a szeretet, a bizalom és a másiknak az elfogadása. Én tudom, mennyi hibám van, amiből mindent elfogadott Magdika, és ez a legszebb az egészben” – mesélte büszkén a producer, aki nemrég az OnlyFans-eseknek is beszólt.

Kovács István Kovi a sikerei ellenére is ugyanaz az ember maradt, aki régen volt (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

„Úgy éreztem az elmúlt tizenkét évben, hogy valami hiányzik az életemből”

Jövőre lesz 70 éves, életerős és aktív, sőt nemrégiben azt is bejelentette, hogy visszatér a felnőttfilmiparba a négyszeres pornó-Oscar-díjas producer.

Alapvetően jól vagyok, a lábam kicsit rosszalkodik mostanában, de az időjárás-változás sem segít rajta.

„Mindig úgy éreztem az elmúlt tizenkét évben, hogy valami hiányzik az életemből. Maga a stáb, a miliő és a környezet, folyamatosan húzott vissza, és éreztem, hogy most értem meg arra, hogy visszatérjek. Ott voltam minden filmem első felvételétől az utolsó vágásig, és emiatt maga az alkotási folyamat is nagyon hiányzott. Persze, rengeteget változott a világ ennyi idő alatt, maga az ipar és a technika is” – árulta el a terveit.