Már te is házhoz hívhatod a magyar pornócsászárt: Kovi lerántja a leplet a szereposztódívány titkáról

Nemrég meglepő hirdetés jelent meg Kovács Kovi István Facebook oldalán, miszerint a hazai felnőttfilmipar koronázatlan királyát most már bárki „házhoz rendelheti” a legénybúcsújára, vagy éppen a születésnapjára. Na persze nem úgy… Kovi pornóproducerként a tapasztalatait, és sosem hallott történeteit osztja meg a vendégekkel, egyenesen ebből a cseppet sem hétköznapi világból. De hogy, hogyan is néz ez ki a gyakorlatban? Erről maga a pornópápa mesélt a Borsnak.

Kovács István Kovi magyar pornóproducerként több mint 20 évet húzott le a felnőttfilmek világában (Fotó: YouTube)

Kovács István Kovi producer neve a legtöbbeknek ismerős lehet, akik kicsit is jártasak az erotikus filmek témakörében, na meg persze azoknak is, akik ezt nem vallják be. Az elismert producer most egy teljesen új projektbe fogott, ugyanis aki „megrendeli” egy eseményre, annak elárulja több mint két évtized titkait.

Miért ne oszthatnám meg 23-25 év tapasztalatát másokkal? A könyvem, A bűnös élvezet az utolsó darabig elfogyott, és abban is hasonló történetek vannak leírva. Ráadásul ez interaktív, tehát nem csak sztorizgatok, de lehet kérdezni, fotózkodni is. Én ezt nem tartom alantas haknizásnak, hanem szórakoztatni megyek, és már vannak bőven meghívások

– kezdte.

„Eddig mindig jó volt a hangulat, sosem mondták még, hogy unalmas vagyok, menjek haza. De én sem nézem az órát, addig vagyunk, ameddig jól érezzük magunkat. Ez nem úgy működik, hogy odamegyek hatra, és fél nyolckor eljövök, aztán megyek a következőre, számomra tényleg a szórakoztatás a fontos” – tette hozzá.

Kovács István Kovi házhoz megy, és elárulja a pornóipar titkait (Fotó: YouTube)

Kovács István Kovi filmjeivel kapcsolatos kérdésekre is válaszol

Természetesen a producer a kérdéseket is szívesen megválaszolja, de persze legtöbben arra a bizonyos kanapéra kíváncsiak, bár elmondása szerint mindez csak városi legenda.

Mindig megkérdezik, hogy van-e szereposztó dívány, mert ez terjedt el egyfajta pletykaként. Emellett vannak, akik azon lepődnek meg, ahogy kinézek, mert egy pornóproducer nem így él a képzeletükben, hanem, hogy majd megjelenek testőrökkel, aranynyakláncokkal, úgymond gengszteres külsővel, de arra, hogy ilyen hétköznap emberként besétálok, nem számítanak

– magyarázta.