Már te is házhoz hívhatod a magyar pornócsászárt: Kovi lerántja a leplet a szereposztódívány titkáról

Nemrég meglepő hirdetés jelent meg Kovács Kovi István Facebook oldalán, miszerint a hazai felnőttfilmipar koronázatlan királyát most már bárki „házhoz rendelheti” a legénybúcsújára, vagy éppen a születésnapjára. Na persze nem úgy… Kovi pornóproducerként a tapasztalatait, és sosem hallott történeteit osztja meg a vendégekkel, egyenesen ebből a cseppet sem hétköznapi világból. De hogy, hogyan is néz ez ki a gyakorlatban? Erről maga a pornópápa mesélt a Borsnak.
Kovács István Kovi producer neve a legtöbbeknek ismerős lehet, akik kicsit is jártasak az erotikus filmek témakörében, na meg persze azoknak is, akik ezt nem vallják be. Az elismert producer most egy teljesen új projektbe fogott, ugyanis aki „megrendeli” egy eseményre, annak elárulja több mint két évtized titkait.
Miért ne oszthatnám meg 23-25 év tapasztalatát másokkal? A könyvem, A bűnös élvezet az utolsó darabig elfogyott, és abban is hasonló történetek vannak leírva. Ráadásul ez interaktív, tehát nem csak sztorizgatok, de lehet kérdezni, fotózkodni is. Én ezt nem tartom alantas haknizásnak, hanem szórakoztatni megyek, és már vannak bőven meghívások
– kezdte.
„Eddig mindig jó volt a hangulat, sosem mondták még, hogy unalmas vagyok, menjek haza. De én sem nézem az órát, addig vagyunk, ameddig jól érezzük magunkat. Ez nem úgy működik, hogy odamegyek hatra, és fél nyolckor eljövök, aztán megyek a következőre, számomra tényleg a szórakoztatás a fontos” – tette hozzá.
Természetesen a producer a kérdéseket is szívesen megválaszolja, de persze legtöbben arra a bizonyos kanapéra kíváncsiak, bár elmondása szerint mindez csak városi legenda.
Mindig megkérdezik, hogy van-e szereposztó dívány, mert ez terjedt el egyfajta pletykaként. Emellett vannak, akik azon lepődnek meg, ahogy kinézek, mert egy pornóproducer nem így él a képzeletükben, hanem, hogy majd megjelenek testőrökkel, aranynyakláncokkal, úgymond gengszteres külsővel, de arra, hogy ilyen hétköznap emberként besétálok, nem számítanak
– magyarázta.
„De ezek mellett egyébként azt mondhatom, hogy egyszerűen mindenre kíváncsiak, mert ez egy annyira zárt világ. Ahogy a filmeknél is imádták a különböző werkeket, kulisszatitkokat, ez itt sincs másként. A történeteket pedig azt hiszem napokig tudnám mesélni, annyi van, képtelenség, hogy egy este alatt kifogyjak belőlük” – jelentette ki.
Ezek alapján azt is kijelenthetjük, hogy a filmesnek hatalmas sikere van. Most az is kiderült, honnan jött az új projekt ötlete.
Volt korábban egy budapesti szórakozóhelyen, havonta egyszer egy mondhatni stand-up előadásom, ami mindig bomba siker volt. Rengeteg néző jött, és szinte telt ház volt minden alkalommal, viszont ez jelenleg szünetel. De ott már nagyon szívesen fogadták a sztorijaimat és jókat beszélgettünk, tehát ez egy szórakoztató jellegű, de interaktív előadás volt, ezért gondoltam, hogy folytatom
– mesélte Kovi.
„Eleinte mindenféle hirdetés nélkül kezdtek el megkeresni, hogy elmennék-e születésnapra, legénybúcsúra, sőt volt olyan, aki azt mondta, hogy én lennék az ajándék az ünnepeltnek. Persze nem úgy, nem félreérthető módon, csak mint meglepetés vendég. És ekkor javasolta az egyik barátom, hogy ahogy a humoristák, miért ne vállalhatnék én is ilyet” – fejtette ki.
De továbbra sem arról van szó, hogy kiugrok egy tortából, vagy alpári módon viselkednék bármilyen értelemben. Egyszerűen csak elmegyek, és megosztom a tapasztalataim. Viszont mivel sokan kérdezik, kiemelném, hogy nem viszek lányokat, sztárokat, csak én megyek, egyedül
– tette még hozzá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.