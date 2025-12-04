"Csendben álltunk" – Öt éve hunyt el Kis Grófo édesapja, a Bulibáró fájdalmas vallomást tett

December 4-én volt immár öt éve, hogy koronavírus-fertőzésben elhunyt Kis Grófo édesapja, a roma zenei világ koronázatlan királya, idősebb Grófo Kozák László. Nagy Grófo halála az egész országot megrázta.

Kis Grófo 5 évvel ezelőtt veszítette el az édesapját (Fotó: Facebook)

Kis Grófo a szomorú évforduló napján elárulta a Borsnak, hogy ilyenkor egy úgynevezett emléknapot tart a családjával, minden az édesapjáról szól. Ilyenkor sajnos már novemberben elfogja az egyébként jókedélyű Bulibárót egy szomorú, sötét, merengős érzés. Az énekes arra is kitért, milyen állapotban van most Nagy Grófo síremléke.

"Édesapám egészségügyi problémái már 2020 novemberében elkezdődtek. Hetekig kórházban volt, majd december 3-án elköltözött az Úrhoz. Ilyenkor nekünk az egész napunk szomorú. A családdal kimentünk a temetőbe. Csendben álltunk a sírnál, amit 2024. áprilisában megrongáltak jó érzéssel nem rendelkező vandálok. Édesapám végső nyughelyének környékét egyébként azóta is térfigyelő kamera pásztázza, így szerencsére nem történt azóta hasonló szörnyűség. December 3-án most is az emlékezésé volt a főszerep, édesapám videóit néztük, felelevenítettünk fontos családi történeteket, amiknek ő volt a főszereplője. Sajnos ez egy olyan veszteség, amit nem old meg az idő és nem is enyhít"

– sóhajtott a Borsnak Kis Grófo, aki több nagy dobásra is készül még a 2025-ös év végén. A legszebb és legfontosabb számára egy dicséret Istennek, ami még idén megjelenik.

Így nézett ki Kis Grófo apjának felnyitott sírja 2024 áprilisában (Fotó: Facebook)

Különös jelenség: édesapja üzent Kis Grófo családjának

A vallás, a hit nagyon fontos az egész família számára. Kis Grófo először tavaly, a Borsnak mesélt arról, hogy a tragédia óta különös dolgok történnek a családban.

Kis Grófo családjában különös dolgok történnek (Fotó: Szabolcs László)

Olyan jelenségek, amikből arra következtetnek, hogy Nagy Grófo üzen nekik a túlvilágról.

"Mi hisszük Istent, hisszük Jézus Krisztust. Valamilyen formában, jelek által üzent édesapám nekünk. Két, három éves gyerekek által egyébként. Azt mondta, hogy jól van és ő már az Úrnak énekel. Erről nem meséltem még: ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ő maga megjelent, hanem az Úr megengedte, hogy valamilyen formát felvegyen. Az öcsém kislánya például pár nappal édesapám halála után konkrétan beszélgetett vele. Hatéves korig egyébként ők tudnak kommunikálni ilyen szempontból, ezt sok mindenki alá tudja támasztani. Fehérség, gyönyörűség és csak boldogság volt. Megnyugtatott minket, hogy nem kell aggódni"

– mesélte a Borsnak Kis Grófo édesapja elvesztése után négy évvel, 2024. decemberében.