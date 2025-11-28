Király Linda megszólalt az új szerelemről: „Nálunk nincsenek tabutémák”

Király Linda az utóbbi időben csak úgy ragyog. Nemcsak fizikailag alakult át, bár a fogyása és új kisugárzása is látványos, hanem belül is teljesen megváltozott. Ahogy mesél, hamar kiderül, hogy szinte egy másik Linda néz vissza rá a tükörből. Őszintébb, nyugodtabb, és végre meg meri mutatni, kicsoda ő valójában.
„Nagyon sokat dolgoztam magamon az utóbbi pár évben. Önismereti úton vagyok, ezért tudok már őszintén beszélni” – mesélte a Borsnak.
Nemcsak a magánéletében, de a zenei világában is teljesen új irányt vesz az énekesnő. Most olyan lemezzel rukkol elő, amilyenre még nem volt példa a pályafutása során.
„Ez lesz az első magyar nyelvű lemezem, nem volt még ilyen. Nagyon megtaláltam a hangzásvilágomat, ráadásul a párommal együtt csináljuk, nagyon izgalmas” – újságolta lelkesen az énekesnő.
Hamarosan meg is jelenik az első dala az új lemezéről, Te meg én címmel, ami egy lezárult kapcsolatot dolgoz fel.
„Amikor egy kapcsolatban vagy és már tudod, hogy vége van, de mégis idealizálod. Van benned egy picit remény, hogy talán lesz még te meg én” – mondta a dallal kapcsolatban Linda, aki már egy kis részletet is megosztott a klipből, amiben jól látható, hogy egészen különleges képi világot képvisel.
Az elmúlt időszakról boldogan mesélt az énekesnő, aki úgy látszik, teljesen átformálódott. Király Linda fogyása ugyanis csak egy szelete volt az énekesnő átalakulásának.
Nemcsak külsőleg, hanem lelkileg is óriási változásokon megyek keresztül folyamatosan
– mondta, majd hozzáteszi:
„Ez nem egyik percről a másikra megy, ez egy hosszú folyamat. A külső átalakulásom sem véletlen. Bár rengeteget tettem érte, a lelki megújulásnak is köszönhető. Hiszek benne, hogy a belső nagyon kitükröződik a külsőn is.”
Átalakulása mögött pedig ott húzódik valaki, akiről nem beszél túl gyakran, mégis hatalmas szerepe van az életében.
Találtam egy olyan párt, aki mellett meg tudok nyílni. A csalódások után tudok újra bízni. Kemény melója van benne a páromnak, mert rengeteg falam volt, amit le kellett bontani. A legijesztőbb dolog az életben a változás, de pont arra van szükség.
Linda úgy érzi, végre nem kell elrejteni valódi énjét, hanem bátran felvállalhatja magát.
„Egy olyan kapcsolatban vagyok, ahol merek végre nyíltan, őszintén beszélni az érzelmeimről” – mesélte boldogan.
Ez pedig nemcsak rá hat, hanem a zenében is érezhető lett.
Linda elmesélte, hogy bár a párjának nem volt még közszereplő partnere, nagyon jól megbirkózik ezzel a helyzettel. Ráadásul olyan párra talált, akivel mindenről tudnak beszélni.
„Valamilyen szinten érti ezt a világot, mozgott már benne. Velem nagyon megértő, és ami a legfontosabb, hogy tényleg Lindát látja, azt, aki én vagyok valójában. Tükrök vagyunk egymásnak. A legfontosabb, hogy elképesztően jól tud kommunikálni. Nálunk nincsenek tabutémák"
Hiszek abban, hogy minden kapcsolat azért jött az életembe, hogy valamit tanuljak belőle. A fontos, hogy egy kapcsolat lezárulása után merjünk szeretni. Én szerencsére most már merek!
– zárta gondolatait Király Linda.
