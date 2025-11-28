Király Linda megszólalt az új szerelemről: „Nálunk nincsenek tabutémák”

Király Linda az utóbbi időben csak úgy ragyog. Nemcsak fizikailag alakult át, bár a fogyása és új kisugárzása is látványos, hanem belül is teljesen megváltozott. Ahogy mesél, hamar kiderül, hogy szinte egy másik Linda néz vissza rá a tükörből. Őszintébb, nyugodtabb, és végre meg meri mutatni, kicsoda ő valójában.

Király Linda új párja mellett teljesen más ember lett (Fotó: Király Linda)

Király Linda új korszaka

„Nagyon sokat dolgoztam magamon az utóbbi pár évben. Önismereti úton vagyok, ezért tudok már őszintén beszélni” – mesélte a Borsnak.

Nemcsak a magánéletében, de a zenei világában is teljesen új irányt vesz az énekesnő. Most olyan lemezzel rukkol elő, amilyenre még nem volt példa a pályafutása során.

„Ez lesz az első magyar nyelvű lemezem, nem volt még ilyen. Nagyon megtaláltam a hangzásvilágomat, ráadásul a párommal együtt csináljuk, nagyon izgalmas” – újságolta lelkesen az énekesnő.

Hamarosan meg is jelenik az első dala az új lemezéről, Te meg én címmel, ami egy lezárult kapcsolatot dolgoz fel.

„Amikor egy kapcsolatban vagy és már tudod, hogy vége van, de mégis idealizálod. Van benned egy picit remény, hogy talán lesz még te meg én” – mondta a dallal kapcsolatban Linda, aki már egy kis részletet is megosztott a klipből, amiben jól látható, hogy egészen különleges képi világot képvisel.

Király Linda új szerelme mellett átalakult

Az elmúlt időszakról boldogan mesélt az énekesnő, aki úgy látszik, teljesen átformálódott. Király Linda fogyása ugyanis csak egy szelete volt az énekesnő átalakulásának.

Nemcsak külsőleg, hanem lelkileg is óriási változásokon megyek keresztül folyamatosan

– mondta, majd hozzáteszi:

„Ez nem egyik percről a másikra megy, ez egy hosszú folyamat. A külső átalakulásom sem véletlen. Bár rengeteget tettem érte, a lelki megújulásnak is köszönhető. Hiszek benne, hogy a belső nagyon kitükröződik a külsőn is.”

Király Linda Király Viktorral a szinkronizálásban is kipróbálta magát (Fotó: Király Linda)

A szerelem, amelyben végre szabad lehet

Átalakulása mögött pedig ott húzódik valaki, akiről nem beszél túl gyakran, mégis hatalmas szerepe van az életében.

Találtam egy olyan párt, aki mellett meg tudok nyílni. A csalódások után tudok újra bízni. Kemény melója van benne a páromnak, mert rengeteg falam volt, amit le kellett bontani. A legijesztőbb dolog az életben a változás, de pont arra van szükség.