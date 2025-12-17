Szakmabeli Király Linda új barátja: itt vannak a részletek

Király Linda szerint jó év volt 2025, a naptára tele, rengeteg fellépése van, és a kapcsolata is stabil.

Király Linda majdnem 30 kilót fogyott / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Szokás szerint az év végén koncertszezon során nagyon sok fellépés van. Karácsonykor idén is összehozunk egy nagy családi ebédet, de sajnos Benék nélkül, ők most nem tudnak hazajönni, majd jövő nyáron jönnek. A családi ebéd közben persze felhívjuk majd Facetime-on. Anyuval szoktuk elfelezni a menüt, már érkeznek a kérések. Én is főzök, anyu is, nagyon várom, hogy sokat beszélgessünk” – mondta megkeresésünkre.

Viktor és én is életmódváltáson vagyunk túl, ő harminc kilót fogyott, én pedig majdnem annyit. Most indul egy Youtube-os főzőműsorom épp ezzel kapcsolatban, decemberben kijön az első rész. Aki ismer engem, tudja, hogy nagyon szeretek enni, nem vagyok az a típus, aki brokkolin és fűszerezetlen csirkemellen fog élni élete végéig... Igyekszem a nagy kedvenceimet megcsinálni szénhidrát-csökkentett verzióban, kevesebb cukorral.

Szilveszterkor az egyik fellépésről a másikra rohannak, már az is öröm, ha sikerül ugyanannál a benzinútnál megállniuk koccintani – ugyanis éjfél előtt és utána is van fellépése. Kedvenc szilveszteri emléke még az USA-hoz köti, azokhoz az időkhöz, amikor Long Islanden lakott a család.

A szüleim elmentek szilveszteri bulira, a bébiszitter pedig elaludt a székben. Mi a tesóimmal még picik voltunk, lelopakodtunk a konyhába, ott leszedtük a kedvenc snackjeinket, majd a tévében megnéztük, hogy New Yorban a nagy gömb lemegy… a bébiszitter meg ott szunyókált, de nem árultuk el a szülőknek, mert amúgy kedveltük őt.

Király Linda csak magyarul énekel a 2026-ra tervezett albumon / Fotó: Facebook / Király Linda

Király Linda új barátja: jól vannak, de még nem laknak együtt

Mint mesélte, március óta van új párja. Pár évvel idősebb nála, van köze a zenéhez, de ennél többet nem szeretne elárulni. „Elhívott egy kávéra, én azt hittem, hogy munkáról lesz szó, de randi volt. Egyből szimpatikusnak találtam... Még nem élünk együtt, de élvezzük az együttlét minden pillanatát” – mesélte kérdésünkre. Az énekesnő szerint nem elég 50-50 százalékot beleadni egy kapcsolatba, mert annak nem lesz jó vége. Úgy véli, minden változás ijesztő, de neki épp változásra volt szüksége.