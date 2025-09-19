Elképesztő örömhírt jelentett be a Kincsvadászok sztárja

Már az egész világsajtót bejárta a Remény hegedűjének története, amiről a Bors írt először. A Kincsvadászok sztárjának és a holokauszthoz kötődő hangszernek a története filmbe illő, és a műtárgyszakértő bízik is benne, hogy a mozivásznon látja egyszer viszont a Franz Kempa hangszerkészítő remekművét, ami az ő kereskedőházának a tulajdonában van.

A Kincsvadászok kereskedője, Dr. Katona Szandra felbecsülhetetlen történelmi ereklyét talált (Fotó: MW)

A Kincsvadászok kereskedője elárulta, miként áll a Remény hegedűjének útja

A műkincs-kereskedelem múlt porlepte világában hatalmas érdeklődést váltott ki a Remény hegedűje, aminek szívfájdító a története. A felbecsülhetetlen értékű hangszer Dr. Katona Szandra, a Kincsvadászok műtárgy-kereskedőjének tulajdonában van, korábban lapunknak mesélte el, hogy a valóban világszenzációnak számító hegedű hogyan került a Cogito Art galéria birtokába, és hogyan derült ki róla, hogy a maga nemében egyedülálló a tárgy múltja és így az értéke is. Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy alakul a ma is gyönyörűen szóló hegedű sorsa.

„Tárgyalásokat folytatunk, a dachau-i múzeum szeretettel várja a jövő évi kiállításra, mindenképpen elvisszük és kiállítják” – árulta el Dr. Katona Szandra.