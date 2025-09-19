Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Elképesztő örömhírt jelentett be a Kincsvadászok sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 14:00
Hamarosan indul a műtárgy-kereskedő show következő évadának forgatása, de nem csak ez tartja lázban Dr. Katona Szandrát. A Kincsvadászok egyetlen női kereskedője tulajdonában van ugyanis a Remény hegedűje, Franz Kempa hangszerkészítő remekműve, ami bizonyítottan az egyetlen, amit egy náci haláltáborban készítettek. A műtárgyszakértő és kereskedő a Borsnak elárulta, miként alakul a felbecsülhetetlen értékű hangszer sorsa.
Már az egész világsajtót bejárta a Remény hegedűjének története, amiről a Bors írt először. A Kincsvadászok sztárjának és a holokauszthoz kötődő hangszernek a története filmbe illő, és a műtárgyszakértő bízik is benne, hogy a mozivásznon látja egyszer viszont a Franz Kempa hangszerkészítő remekművét, ami az ő kereskedőházának a tulajdonában van.

Kincsvadászok
A Kincsvadászok kereskedője, Dr. Katona Szandra felbecsülhetetlen történelmi ereklyét talált (Fotó: MW)

A Kincsvadászok kereskedője elárulta, miként áll a Remény hegedűjének útja

A műkincs-kereskedelem múlt porlepte világában hatalmas érdeklődést váltott ki a Remény hegedűje, aminek szívfájdító a története. A felbecsülhetetlen értékű hangszer Dr. Katona Szandra, a Kincsvadászok műtárgy-kereskedőjének tulajdonában van, korábban lapunknak mesélte el, hogy a valóban világszenzációnak számító hegedű hogyan került a Cogito Art galéria birtokába, és hogyan derült ki róla, hogy a maga nemében egyedülálló a tárgy múltja és így az értéke is. Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy alakul a ma is gyönyörűen szóló hegedű sorsa.

Tárgyalásokat folytatunk, a dachau-i múzeum szeretettel várja a jövő évi kiállításra, mindenképpen elvisszük és kiállítják” – árulta el Dr. Katona Szandra.

De ezen kívül több nemzetközi múzeummal is folynak tárgyalások, most éppen a szakvéleményeket fordítjuk angolra. Szabó Tamás hegedű restaurátor is éppen a napokban fejezte be róla a szakvéleményt, mert kértek hozzá mindenféle írásos dokumentumot, hogy legyen meg egy csomagban, amit össze is készítettünk. Szóval a Remény hegedűje úton van, jó úton van és a jövő évvel bezárólag úgy érzem, megtalálja a méltó helyét.

 

