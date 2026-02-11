Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Plüsstigris őrzi Kálloy Molnár Péter örök álmát, így néz ki a színész sírja

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 13:00
"Innen szép nyerni" - vésték a színész fejfájára. Kálloy Molnár Péter sírja a Fiumei úti temetőben található.
Tavaly december 19-én feketébe borult a Fiumei úti sírkert: akkor vettek ugyanis végső búcsút Kálloy Molnár Pétertől, hazánk egyik legtehetségesebb, legsokoldalúbb színészétől, aki mindössze 55 évet kapott a sorsról.

Kálloy Molnár Péter tavaly decemberben hunyt el.
Kálloy Molnár Péter 55 évesen hunyt el (Fotó: MTI)

A tragikus hír 2025. december 1-jén rázta meg az országot, akkor jelentették be, hogy Kálloy Molnár Péter meghalt. A kétgyermekes művész 1 éven át harcolt a gyilkos kórral, a sokkoló diagnózist először feleségével, Lestár Ágnessel osztotta meg az orvos.

Kálloy Molnár Péter özvegye sírva vallott a búcsú perceiről

Lestár Ágnes, Kálloy Molnár Péter felesége a tragédiát követően a hot! magazin munkatársát engedte be a családi otthonukba. Oda, ahová már hiába várja haza Kálloy Molnár Pétert. Ágnes megrendülten nyilatkozott Péter betegségéről, valamint a búcsú pillanatairól.

Kálloy Molnár Péter felesége, Lestár Ágnes.
Lestár Ágnes, Kálloy Molnár Péter felesége megindító beszédet mondott a temetésen (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

„Az orvos velem közölte a rossz hírt” – kezdte a beszélgetést a könnyeivel küszködve Lestár Ági, Kálloy Molnár Péter felesége. „Később elmondtuk neki, hogy hasnyálmirigyrákja van, ami már kisebb áttéteket képezett a májra, mégis valamennyien elhittük, hogy jobban lesz. Pe­cá­nak nagyon erős volt a hite, és ez vitte előre”.

„Tudod, eleinte maga miatt akart meggyógyulni”folytatta Ági.

„De ahogyan teltek a napok, elkezdett sok embert felhívni, hogy bocsánatot kérjen tőlük. Számot akart vetni, és közben mindenkinek azt hangsúlyozta: »Csak szeretném elmondani, hogy szeretlek!« A telefonálások után eljutott arra a pontra, hogy azt érezte, tiszta lett, és most már csak a gyógyulásra kell figyelnie. Ebben az élet írta darabban ezt a szerepet szánta magának”

– mesélte a feleség.

Plüsstigris őrzi Kálloy Molnár Péter örök álmát

Kálloy Molnár Péter sírja közvetlenül a legendás magyar díva, Gábor Zsazsa sírja mögött található a Fiumei úti temetőben. A Facebookon megtalálható, BTI - azaz Budapesti Temetkezési Intézet - által létrehozott Temetősétái látogató csoportba most felkerült néhány friss fotó a színész végső nyughelyéről. A képek február 8-án készültek.

A fotókon jól látszik, hogy a fejfára a következő mondást vésték: Innen szép nyerni.

Kálloy Molnár Péter a Fiumei úti sírkertben alussza örök álmát.
"Innen szép nyerni" - áll Kálloy Molnár Péter fejfáján (Fotó: BTI Temetősétái)

Valamint az is kiderül, hogy egy plüsstigris őrzi Kálloy Molnár Péter örök álmát, amit minden bizonnyal a színész gyermekei helyeztek el édesapjuk nyughelyénél.

December 19-én vettek végső búcsút Kálloy Molnár Pétertől.
Egy plüsstigrist helyeztek Kálloy Molnár Péter sírjára (Fotó: Facebook BTI temetősétái)

Kálloy Molnár Péter a halálos ágyán még egyszer szerelmet vallott két gyermeke édesanyjának, majd 2025. december 1-jén örökre lehunyta a szemét és megpihent.

 

